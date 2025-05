Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Cremlino: “Ristabiliti i contatti tra Kiev e Mosca”. Trump: “Fantastico trattare in Vaticano”

Donald Trump ha detto a Vladimir Putin di non voler far ricorso a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che comunque è già pronto al Congresso. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov secondo il quale la telefonata di ieri e' servita a discutere "in modo molto dettagliato, tenendo conto di numerose sfumature il processo di risoluzione del conflitto ucraino". Putin ha "ringraziato Trump per la sua attenzione personale alla risoluzione del conflitto ucraino e ha sottolineato il ruolo positivo dell'amministrazione statunitense nel riportare Kiev al tavolo dei negoziati". Tuttavia, i due presidenti "non hanno discusso una tempistica per un possibile futuro cessate il fuoco" tra Russia e Ucraina "sebbene Trump abbia naturalmente sottolineato l'interesse che questo o quell'accordo venga raggiunto il prima possibile". Trump ha accennato alla minaccia di nuove sanzioni contro la Russia, ma ha affermato di essere favorevole agli accordi. "Trump ha menzionato che un disegno di legge su nuove sanzioni è provvisoriamente pronto al Senato, ma ha affermato di non essere un sostenitore delle sanzioni e di essere a favore del raggiungimento di un accordo di qualche tipo", ha detto Ushakov. Putin e Trump sono interessati a un incontro di persona, ha aggiunto il consigliere "ma entrambi sono anche interessati a che questo incontro sia proficuo piuttosto che vuoto. Questo è del tutto naturale, e i presidenti ne hanno parlato". Trump ha detto a Putin che le prospettive delle relazioni tra Stati Uniti e Russia dopo la risoluzione del conflitto in Ucraina sono "impressionanti". "I presidenti hanno parlato molto dettagliatamente del futuro delle nostre relazioni nel loro colloquio, con Trump che ha parlato con tono molto emotivo delle prospettive e ha ripetutamente sottolineato di essere a favore di relazioni reciprocamente rispettose e vantaggiose con la Russia, dato il suo ruolo nel mondo e la sua posizione economica", ha detto Ushakov "Trump considera la Russia uno dei partner commerciali ed economici più importanti per gli Stati Uniti".