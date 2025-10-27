Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare”

Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 193 droni ucraini, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. Una persona almeno è morta e cinque sono ferite nella regione di Bryansk. "Nella notte appena trascorsa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 193 velivoli senza pilota ucraini", si legge nel comunicato del ministero. Secondo la stessa fonte, 47 droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 42 in quella di Kaluga, 40 nella regione di Mosca, 32 in quella di Tula, dieci nella regione di Kursk, sette in quella di Oryol, quattro nelle regioni di Rostov e Voronezh, due nelle regioni di Orenburg e Tambov, e uno ciascuno nelle regioni di Belgorod, Lipetsk e Samara.