Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare”

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, lunedì 27 ottobre. Attacco di Kiev sulla città russa di Bryansk: una persona almeno è morta e cinque sono ferite. Kiev: "Un morto in attacchi russi di ieri su oblast Zaporizhzhia".
Intanto, il Cremlino dice di aver testato un nuovo razzo a propulsione nucleare e potenzialmente armabile con testate atomiche: il Burevestnik. Trump: "Putin dovrebbe far finire guerra e non testare missile nucleare". Dopo l'ennesima violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude a tempo indeterminato la frontiera con la Bielorussia.
Orban in udienza dal Papa stamani
Il Papa stamani riceve in udienza nel Palazzo Apostolico Viktor Orbán, Primo Ministro dell’Ungheria. Il faccia a faccia alle 9.
Mosca: "Intercettati nella notte 193 droni lanciati dai militari ucraini"
Il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze armate di Mosca hanno intercettato 193 droni lanciati dai militari ucraini nella notte tra domenica e lunedì. La pioggia di droni ha causato la morte di un autista di minibus e il ferimento di cinque passeggeri nel villaggio di Pogar, ha scritto su Telegram Aleksandr Bogomaz, governatore della regione di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Secondo il ministero della Difesa russo, 47 droni hanno sorvolato la regione di Bryansk e 40 quella di Mosca, la maggior parte dei quali era diretta verso la capitale russa.
Ucraina: "24 droni distrutti nella regione russa di Tula"
Ventiquattro droni ucraini sono stati distrutti durante la notte nella regione russa di Tula. Lo ha riferito il governatore Dmitry Milyaev. "Durante le operazioni di combattimento per proteggere lo spazio aereo della nostra regione, le unita' di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno distrutto ieri sera altri 24 droni ucraini. Non ci sono state vittime. Non sono stati registrati danni a edifici o infrastrutture", ha scritto Milyaev su Telegram.
Trump: "Putin dovrebbe far finire guerra e non testare missile nucleare"
Donald Trump – come abbiamo visto – ha definito "non appropriato" l'annuncio del leader del Cremlino Vladimir Putin di aver testato il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Giappone, Trump ha detto che Putin "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Il presidente americano ha poi aggiunto che quella in Ucraina è "una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno". Trump ha quindi criticato il test di quello che il leader del Cremlino Vladimir Putin ha descritto come un missile che "non ha eguali nel mondo".
La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia
La Lituania ha chiuso a tempo indeterminato il confine con la Bielorussia dopo che l'aeroporto internazionale di Vilnius e' rimasto chiuso per la terza notte consecutiva in seguito al rilevamento di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia nello spazio aereo del paese baltico. "La Lituania chiudera' a tempo indeterminato il confine con la Bielorussia", ha riferito l'emittente pubblica lituana LRT, citando il Centro nazionale per la gestione delle crisi.
Cos’è il super missile Burevestnik testato da Putin: “Non sarà operativo per anni”
“Ci vorrà molto tempo prima che la nuova arma sia in servizio” dice a Fanpage.it John Foreman, già attaché militare britannico a Mosca. Il diplomatico per il disarmo Willam Alberque: “È un missile lento e goffo, può abbatterlo un normale caccia”.
Trump: "Il test del missile russo non è appropriato"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". "Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.
Mosca: "Un morto e cinque feriti in attacco droni ucraini a Bryansk"
Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 193 droni ucraini, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. Una persona almeno è morta e cinque sono ferite nella regione di Bryansk. "Nella notte appena trascorsa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 193 velivoli senza pilota ucraini", si legge nel comunicato del ministero. Secondo la stessa fonte, 47 droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 42 in quella di Kaluga, 40 nella regione di Mosca, 32 in quella di Tula, dieci nella regione di Kursk, sette in quella di Oryol, quattro nelle regioni di Rostov e Voronezh, due nelle regioni di Orenburg e Tambov, e uno ciascuno nelle regioni di Belgorod, Lipetsk e Samara.
Le notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, lunedì 27 ottobre
Massiccio attacco di droni ucraini stanotte contro Mosca, dopo i raid russi che ieri hanno causato almeno 3 morti e 30 feriti a Kiev. A Bryansk una persona è morta e almeno 5 sono rimaste ferite.
Putin testa intanto un missile nucleare intercontinentale, che il Cremlino definisce "unico al mondo" e "invincibile". Trump lo bacchetta: "Dovrebbe far finire la guerra invece di testare missili nucleari".