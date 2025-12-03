Guerra Ucraina-Russia, cinque ore di colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, Trump pessimista: “È davvero un casino, soluzione è difficile”, news in diretta

In diretta la guerra tra Ucraina e Russia con le ultime notizie di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. I colloqui al Cremlino tra Vladimir Putin, l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e Jared Kushner sono durati quasi cinque ore, come riportato da Ria Novosti, e hanno segnato un passo avanti solo parziale. Secondo il consigliere russo Yuri Ushakov, citato da Tass e Afp, Mosca continuerà il confronto con Washington, ma un vero compromesso “non è stato ancora trovato”: alcune proposte americane sembrano “accettabili”, altre richiedono ancora lavoro.
Negli Stati Uniti, il segretario di Stato Marco Rubio ha spiegato a Fox News che c’è stato “qualche progresso”, soprattutto nel cercare garanzie di sicurezza capaci di convincere Kiev e creare le condizioni per una futura ripresa economica. Il pessimismo di Trump: “In Ucraina è davvero un casino, la soluzione è difficile”. Mentre le trattative avanzano a fatica, la tensione resta alta sul terreno: un drone, presumibilmente ucraino, si è schiantato contro un deposito di petrolio nella regione di Tambov, provocando un incendio poi domato dai vigili del fuoco, come riferito dal governatore su Telegram.
Rubio: “Primi progressi nei colloqui con Mosca, servono garanzie di sicurezza per Kiev”
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina. "Quello che abbiamo cercato di fare, e credo che abbiamo fatto qualche progresso, è capire con cosa potrebbero convincere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio al conduttore in un'intervista a Fox News, aggiungendo che gli Stati Uniti sperano che il compromesso "permetta" agli ucraini "non solo di ricostruire la loro economia, ma di prosperare come Paese".
Drone ucraino si schianta su un deposito di petrolio a Tambov, in Russia
Un drone, presumibilmente partito dalle forze armate ucraine, si è schiantato contro un deposito di petrolio nella regione russa di Tambov, provocando un incendio. Lo riferisce la Tass citando il governatore Evgeny Pervyshov, che su Telegram ha spiegato che i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme.
Ushakov: "No compromessi sui territori, c'è ancora molto lavoro per la pace"
Non è stato raggiunto alcun “compromesso” sui territori occupati dalla Russia in Ucraina al termine di un incontro giudicato “utile” martedì a Mosca tra il presidente Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff, ha annunciato il consigliere diplomatico del Cremlino.
“Non è stata ancora trovata alcuna soluzione di compromesso (sui territori), ma alcune proposte americane possono essere discusse”, ha detto Yuri Ushakov ai giornalisti, tra cui l'AFP. Secondo lui, la discussione è stata “utile” e ‘costruttiva’, ma “c'è ancora molto lavoro da fare” per raggiungere un accordo.