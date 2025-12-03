Guerra Ucraina-Russia, cinque ore di colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, Trump pessimista: “È davvero un casino, soluzione è difficile”, news in diretta

In diretta la guerra tra Ucraina e Russia con le ultime notizie di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. I colloqui al Cremlino tra Vladimir Putin, l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e Jared Kushner sono durati quasi cinque ore, come riportato da Ria Novosti, e hanno segnato un passo avanti solo parziale. Secondo il consigliere russo Yuri Ushakov, citato da Tass e Afp, Mosca continuerà il confronto con Washington, ma un vero compromesso “non è stato ancora trovato”: alcune proposte americane sembrano “accettabili”, altre richiedono ancora lavoro.

Negli Stati Uniti, il segretario di Stato Marco Rubio ha spiegato a Fox News che c’è stato “qualche progresso”, soprattutto nel cercare garanzie di sicurezza capaci di convincere Kiev e creare le condizioni per una futura ripresa economica. Il pessimismo di Trump: “In Ucraina è davvero un casino, la soluzione è difficile”. Mentre le trattative avanzano a fatica, la tensione resta alta sul terreno: un drone, presumibilmente ucraino, si è schiantato contro un deposito di petrolio nella regione di Tambov, provocando un incendio poi domato dai vigili del fuoco, come riferito dal governatore su Telegram.