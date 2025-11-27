Guerra Ucraina-Russia, proseguono trattative sulla pace ma è bufera sull’uomo di Trump Witkoff: “Sta dalla parte di Mosca”, news in diretta

La difesa aerea russa ha neutralizzato 118 droni ucraini durante la notte, di cui 52 nella regione di Belgorod. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in una nota. Di questi, 26 droni sono stati intercettati e distrutti nella regione di Kursk e 18 nella regione di Samara, si legge.

Sei droni sono stati abbattuti ciascuno nel Territorio di Krasnodar e nella regione di Bryansk, e due nella regione di Voronezh, nella regione di Lipetsk e nella regione di Orenburg. Un drone è stato abbattuto ciascuno nella regione di Volgograd, nella regione di Tula e nella regione di Rostov, e uno sul Mar Nero.