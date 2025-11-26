Guerra Ucraina, le news in diretta: sì di Kiev al piano di pace in 19 punti, per Trump “vicini ad accordo”. Witkoff vedrà Putin

Le notizie di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, sulla guerra in Ucraina e i negoziati per la pace con la Russia. Arriva il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. Il presidente americano Donald Trump assicura: “Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini ad un accordo”, e annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin. Per Trump l’Europa “sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza”. Intanto i servizi di emergenza ucraini hanno riferito che la città di Zaporizhzhia ha subito un "massiccio" attacco di droni russi, che ha causato danni e feriti.
Zacharova: "Media e politici europei ostacolano risoluzione del conflitto in Ucraina"
I media e i politici europei stanno cercando di ostacolare una risoluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina, sostiene la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che ha commentato le recenti pubblicazioni dei media sul piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le dichiarazioni dei politici europei. "Non si tratta di fare punti. Non si tratta di rafforzare la propria posizione attraendo le masse. Si tratta, in primo luogo, di ostacolare una soluzione politica e diplomatica e, in secondo luogo, di manipolare la situazione per i propri scopi. Ma manipolare la situazione, in base al punto 1, significa ostacolare del tutto qualsiasi possibilità di una soluzione politica e diplomatica", ha detto Zakharova a Sputnik Radio.
Media: "Witkoff propose a Ushakov di collaborare alla stesura del piano di pace"
L'inviato Usa Steve Witkoff ebbe una conversazione, circa un mese fa, con il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, al quale propose di collaborare alla stesura di un piano di pace per l'Ucraina, simile a quello formulato per Gaza. Lo scrive il Guardian, citando una trascrizione della conversazione telefonica avvenuta fra i due e ottenuta da Bloomberg. Nel corso della telefonata di 5 minuti del 14 ottobre, Witkoff suggerì che, per raggiungere la pace in Ucraina, sarebbe stato necessario che la Russia acquisisse il controllo del Donetsk e procedesse a un possibile separato scambio territoriale. "Ora, io so cosa ci vorrà per raggiungere un accordo di pace: Donetsk e forse uno scambio di territori da qualche parte", disse l'inviato sottolineando di ritenere necessarie le concessioni territoriali e dando al contempo indicazioni ‘tattiche' su come Putin avrebbe dovuto sollevare l'argomento con Trump, oltre a suggerire una conversazione telefonica con il presidente Usa prima della visita di Zelensky alla Casa Bianca che sarebbe avvenuta poco dopo, la stessa settimana. "Dico che invece di parlare in questo modo, parliamo con più speranza, perché credo che arriveremo a un accordo qui", disse ancora Witkoff, menzionando l'accordo di Gaza: "Abbiamo elaborato un piano in 20 punti e penso che sia quello che dobbiamo fare con te".
Trump: "Il piano in 28 punti per l'Ucraina era solo una mappa"
Il piano iniziale di 28 punti per mettere fine al conflitto in Ucraina era solo una mappa, secondo quanto ha detto Donald Trump, che ha aggiunto che dopo le modifiche Kiev è contenta.
Il consigliere del Cremlino: "Relazioni tra Russia e Stati Uniti sono difficili da costruire"
Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono difficili da costruire, anche tramite contatti telefonici, ha dichiarato il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. "Le relazioni tra Russia e Stati Uniti si stanno costruendo ora, si stanno costruendo con difficoltà, si stanno costruendo attraverso questo tipo di contatti, anche telefonici", ha detto all'emittente Rossiya 1. Commentando i rumors dei media sui contatti con l'inviato Usa Steve Witkoff, Ushakov ha affermato che vengono diffusi per ostacolare lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.
Ucraina, Salvini su piano Usa: "Decidano Putin e Zelensky, Ue non si metta di traverso"
Il piano Usa per l'Ucraina "è notevole, ambizioso, anche se qualcuno lo deride. Ma gli unici due che devono darne un giudizio sono le parti in conflitto, Putin e Zelensky. Spero che nessuno si metta di traverso", ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista a Repubblica. Alla domanda se, per il ‘mettersi di traverso', si riferisca all'Ue per il contro-piano, Salvini ha risposto: "Sì. Lavoriamo sulla bozza di Trump, condivido le parole della presidente del Consiglio". Alla riflessione che per molti il piano originale era una resa, Salvini replica: "Facciamolo decidere agli ucraini, se Zelensky per primo ci sta lavorando. L’impressione è che qualcuno a Parigi e Berlino abbia problemi interni e voglia proseguire la guerra, magari per vendere armi". Quanto alla domanda se voterà per rinnovare gli aiuti militari a Kiev, dice: "L’abbiamo sempre fatto, ma il tema corruzione non può essere ignorato. Vogliamo vederci chiaro prima di muoverci. Se ci sarà l’accordo di pace, poi, il tema non si pone. Se finisce il conflitto ho già una lista di centinaia imprenditori che vogliono andare in Ucraina per la ricostruzione e in Russia per riaprire i canali commerciali".
Witkoff sarà a Mosca la prossima settimana
Yuri Ushakov, il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per una visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff a Mosca la prossima settimana. Lo riporta la Tass. Secondo Ushakov la "fuga di notizie" sulla sua conversazione con Witkoff è un tentativo di ostacolare la ripresa delle relazioni tra Russia e Stati Uniti.
Massiccio attacco di droni russi a Zaporizhzhia
Mentre si aspetta la svolta per la pace in Ucraina, i servizi di emergenza hanno riferito che la città di Zaporizhzhia ha subito un "massiccio" attacco di droni russi, che ha causato 12 ricoveri ospedalieri e danni a diversi edifici, tra cui almeno sette edifici residenziali. "È attualmente in corso un'operazione da parte dei servizi di emergenza", ha dichiarato il governatore della regione, Ivan Fedorov. I servizi di emergenza hanno dichiarato che gli incendi sono stati domati e che le operazioni di soccorso sono in corso.
Possibile svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. Il presidente Trump dichiara: "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini ad un accordo" e annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. Si dice pronto a incontrare il leader ucraino Zelensky e il capo del Cremlino "ma solo quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali". "L'Europa sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza" ha aggiunto Trump, precisando poi che "non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo" e che "i russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto".