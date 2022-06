Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 4 giugno 2022

Ieri centesimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Le forze russe occupano attualmente circa il 20% del territorio ucraino. Peskov: "Operazione in Ucraina avanti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi". Kiev: "Non useremo armi statunitensi per attaccare il territorio russo". A Severodonetsk un’altra Azovstal: 800 persone e bambini rifugiati nella fabbrica chimica Azot. Il Presidente del Senegal ha incontrato Putin per discutere del rilascio delle forniture di grano.