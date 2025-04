Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Kiev annuncia memorandum d’intesa con gli USA su terre rare. Ambasciatore di Mosca all’Onu: “Irrealistica una tregua”

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di venerdì 18 aprile: ieri la firma del memorandum per un futuro accordo sulle terre rare tra Casa Bianca e Kiev. Rubio e Witkoff sono a Parigi per avviare con l'Europa trattative di pace. Trump, incontrando Meloni, annuncia imminenti novità da Mosca. Intanto, il Cremlino auspica una soluzione pacifica del conflitto, ma accusa Zelensky per quanto avvenuto a Sumy. Il presidente ucraino promette vendetta per l’attacco russo. L’ambasciatore di Mosca all’Onu: “Irrealistica una tregua”

Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie:

25 minuti fa 09:27 Pechino a Zelensky: "Mai fornito armi letali alla Russia" La Cina risponde al presidente ucraino Volodmyr Zelensky affermando di non aver "mai" fornito "armi letali" alla Russia. Ieri il leader ucraino aveva affermato che Pechino ha fornito armi a Mosca per la sua guerra contro l'Ucraina. A cura di Biagio Chiariello 38 minuti fa 09:14 Rubio: "Usa decideranno se la pace in Ucraina è fattibile" Il giorno dopo gli incontri a Parigi tra americani, europei e ucraini il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che è necessario "determinare nei prossimi giorni" se la pace è "fattibile" in Ucraina, sottolineando che "gli Stati Uniti hanno altre priorità", "Dobbiamo valutare nei prossimi giorni se (la pace) è fattibile o meno" e "se non è possibile, dobbiamo andare avanti" perché "gli Stati Uniti hanno altre priorità", ha detto ad alcuni giornalisti ai piedi del suo aereo all'aeroporto Le Bourget di Parigi. A cura di Biagio Chiariello 52 minuti fa 09:00 Colloquio Putin-Tokayev: cooperazione energetica e celebrazioni per l’80° della Vittoria Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev hanno avuto un colloquio telefonico per discutere della cooperazione energetica tra i due paesi. Lo ha riferito il servizio stampa presidenziale russo. "Vladimir Putin ha anche condiviso la sua valutazione dei progressi nel dialogo accordo russo-statunitense", si legge nella dichiarazione. "I due presidenti hanno sottolineato l'importanza dell'imminente 80 anniversario della Grande Vittoria della Guerra Patriottica. Kassym-Jomart Tokayev parteciperà sicuramente alle celebrazioni a Mosca in questa occasione", ha riferito il Cremlino. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 08:19 Firma su memorandum Usa-Ucraina sulle terre rare Kiev ha reso noto che Ucraina e Stati Uniti hanno siglato un memorandum d’intesa, primo passo verso un futuro accordo per lo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. L’iniziativa è appoggiata dal presidente americano Donald Trump, che ha annunciato la possibile firma dell’accordo già la prossima settimana. L’intesa, incentrata sulle terre rare, avrebbe dovuto essere formalizzata durante la celebre visita di Zelensky a Washington, ma un acceso scontro televisivo fece allora saltare tutto. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 08:07 Raid russo su Kharkiv: feriti salgono a 57, anche 5 bimbi Si aggrava il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, in Ucraina, di oggi: un morto e almeno 57 feriti, tra cui cinque bambini. Lo ha reso noto il Servizio di emergenza nazionale, secondo quanto riporta ‘The Kyiv Independent'. Il raid ha danneggiato almeno 20 condomini, 30 case e un istituto scolastico. Un incendio è scoppiato nei locali di un'azienda, su una superficie di 450 metri quadrati. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 07:55 Ambasciatore russo all'Onu: "Irrealistica tregua in Ucraina" Al momento, un cessate il fuoco in Ucraina è irrealistico: lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l'Onu, Vasily Nebenzia, come riporta l'emittente radiotelevisiva ucraina Suspilne. Secondo Nebenzia, il cessate il fuoco è ostacolato dalla violazione da parte di Kiev della moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. "Abbiamo tentato un cessate il fuoco limitato per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, che non è stato rispettato dalla parte ucraina. Nelle circostanze attuali, parlare di un cessate il fuoco è semplicemente irrealistico in questa fase", ha detto durante un briefing. A cura di Biagio Chiariello 2 ore fa 07:45 Pioggia di fuoco sul nord-est ucraino: due morti e decine di feriti Nella notte tra giovedì e venerdì, nuovi attacchi russi hanno colpito il nord-est dell’Ucraina, provocando due vittime e almeno 27 feriti. Lo riferiscono le autorità ucraine. A Kharkiv, una persona ha perso la vita e altre 26 sono rimaste ferite, secondo quanto comunicato dal sindaco Igor Terekhov su Telegram. A Sumy, nei pressi del confine con la Russia, un raid con droni kamikaze Shahed, di fabbricazione iraniana, ha ucciso una persona e ne ha ferita un’altra, come riferito dall’amministrazione militare locale. A cura di Biagio Chiariello 2 ore fa 07:35 Mosca: nella notte abbattuti 56 droni ucraini Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 56 droni ucraini su quattro regioni del Paese, la Crimea occupata e il Mar d'Azov: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Ventisette velivoli senza pilota sono stati distrutti sul territorio della regione di Voronezh, 12 sul territorio della regione di Belgorod, altri 12 sul Mar d'Azov, tre sulla Crimea e uno ciascuno sui territori delle regioni di Rostov e Krasnodar. A cura di Biagio Chiariello 2 ore fa 07:26 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi venerdì 18 aprile Ieri è stato firmato un memorandum tra la Casa Bianca e Kiev per avviare un futuro accordo strategico sulle terre rare, risorse fondamentali per la transizione energetica e la difesa. Intanto, i diplomatici americani Rubio e Witkoff sono arrivati a Parigi per incontrare le controparti europee e dare il via a nuovi colloqui di pace con l’Ucraina. Nel frattempo, Donald Trump, parlando dallo Studio Ovale accanto alla premier Giorgia Meloni, ha annunciato “imminenti novità da Mosca”, lasciando intendere possibili sviluppi significativi sul fronte diplomatico. Dal Cremlino, però, giunge un messaggio ambivalente: da un lato si rinnova l’invito all’Europa e a Kiev a orientarsi verso una “soluzione pacifica” del conflitto; dall’altro, il portavoce Dimitri Peskov accusa apertamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere responsabile dell’escalation a Sumy. Zelensky, da parte sua, ha promesso una dura risposta all’attacco russo, definendo gli aggressori “bastardi” e giurando che non avranno pace sulla terra ucraina. Sullo sfondo, però, l’ambasciatore russo all’Onu raffredda ogni speranza immediata: “Una tregua, al momento, è irrealistica”. A cura di Biagio Chiariello