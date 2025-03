Guerra Ucraina, news in diretta, Trump: “No a massacro truppe Kiev nel Kursk”. Putin: “Devono arrendersi”

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di sabato 15 marzo. Trovato l'accordo al G7: nuove sanzioni a Mosca se non accetta il cessate il fuoco. Il Cremlino si dichiara ‘cautamente ottimista' sulla tregua dopo il colloquio tra Putin e l'inviato della Casa Bianca Witkoff. Il presidente americano Trump chiede di “evitare massacri nel Kursk”, Putin vuole la resa degli ucraini. Intanto il Ministro Zakharova ancora contro Mattarella e Tajani: "L'Italia attacca perché non ha nulla per difendersi".

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta:

11 minuti fa 08:59 Mosca: "Il tempo stringe per deporre armi ucraine nel Kursk" L'offerta del presidente russo Vladimir Putin alle truppe ucraine nell'area di Kursk di deporre le armi è ancora valida, "ma il tempo stringe", ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La proposta fatta ieri da Putin di risparmiare i soldati ucraini che deporranno le armi nel Kursk "è ancora valida", ha detto Peskov, che ha poi citato un romanzo di Honorè de Balzac per affermare che "il loro tempo si sta restringendo come una pelle di zigrino". Nel romanzo il protagonista ha un pezzo di pelle magica che esaudisce ogni suo desiderio ma diminuendo ogni volta le sue dimensioni fino a scomparire, e alla sua morte. A cura di Biagio Chiariello 17 minuti fa 08:52 Russia: nella notte abbattuti 126 droni ucraini Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 126 droni ucraini in sei regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Sessantaquattro velivoli senza pilota sono stati distrutti nella regione di Volgograd, 38 in quella di Voronezh, 14 nel Belgorod, sette nel Bryansk, due nella regione di Rostov e uno nel Kursk. A cura di Biagio Chiariello 25 minuti fa 08:44 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi sabato 15 marzo Si registrano sviluppi sulla guerra in Ucraina e sui negoziati di tregua. Zelensky accusa Putin di ostacolare il processo di pace, mentre Trump si dice "cautamente ottimista" dopo il dialogo con Mosca. Tuttavia, il premier britannico Starmer resta scettico, temendo che la Russia stia solo guadagnando tempo. Il G7 minaccia nuove sanzioni se Mosca non accetterà il cessate il fuoco alle condizioni di Kiev. Gli Stati Uniti e l'Ucraina restano aperti a una tregua di 30 giorni, ma la Russia pone condizioni precise. A cura di Biagio Chiariello