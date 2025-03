Guerra Ucraina, news in diretta, il Cremlino: “L’operazione a Kursk è nella fase finale”. Negoziatori USA si dirigono a Mosca

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di giovedì 13 marzo. Donald Tump sollecita Putin affinché accetti la proposta di cessate il fuoco di un mese in Ucraina negoziata dagli Stati Uniti con Kiev: "Altrimenti ci saranno sanzioni devastanti". I negoziatori USA già diretti a Mosca. Putin in visita alle truppe nel Kursk, vuole liberare i territori "il più presto possibile". Ripartono gli aiuti americani a Kiev. Zelensky: "Dei russi non ci fidiamo. Se dicono no alla tregua, mi aspetto misure forti dagli USA". Da oggi il G7 in Canada.

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta:

4 minuti fa 09:28 L'Ucraina ha finito i missili Atacms a lungo raggio Kiev non possiede più alcun missile Atacms a lungo raggio. Lo scrive l'Ap sul suo sito. Secondo un funzionario statunitense, gli Stati Uniti hanno fornito meno di 40 di quei missili in totale e l'Ucraina li ha esauriti a fine gennaio. A cura di Davide Falcioni 49 minuti fa 08:42 Bombe camuffate da profumi. Mosca: "Sventati attentati a militari e funzionari" I servizi segreti russi (Fsb) hanno reso noto di aver sventato una serie di tentativi di assassinio di ufficiali militari che partecipano alla guerra in Ucraina e di funzionari governativi, ai quali i servizi ucraini intendevano inviare per posta pacchi contenenti bombe camuffate da profumo; un agente di Kiev è stato arrestato, ha riferito l'intelligence di Mosca come riportano le agenzie russe. "L'Fsb russo ha impedito una serie di atti di sabotaggio e terroristici pianificati dai Servizi speciali ucraini contro i militari del ministero della Difesa russo che partecipano all'operazione militare speciale, nonché contro i dipendenti pubblici che forniscono assistenza alle unità militari nella zona dei combattimenti", si legge nella nota. All'aeroporto di Chelyabinsk, come specificato dall'Fsb, durante l'ispezione degli invii postali, sono stati trovati cinque pacchi contenenti ordigni esplosivi artigianali camuffati da set di profumi. Gli artificieri dell'Fsb li hanno disinnescati: i dispositivi erano pronti a esplodere una volta aperti. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 08:24 A Kherson donna uccisa da un raid aereo russo Una donna di 42 anni è stata uccisa a Kherson da un raid aereo russo. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Roman Mrochko. Anche le autorità di Kiev e Dnipropetrovsk hanno riferito di essere state attaccate nelle prime ore di oggi. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 08:08 Reuters: "La Russia ha presentato agli USA le condizioni per avviare colloqui di pace" La Russia ha presentato agli Stati Uniti le condizioni di base per avviare colloqui di pace con l'Ucraina: abbandonare l'ambizione di Kiev di entrare nella Nato, nessuna presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la guerra e il riconoscimento a livello internazionale della sovranità della Russia sulla penisola di Crimea e sulle quattro regioni dell'Ucraina occupate durante la guerra. A riportarlo è la Reuters cita fonti a conoscenza della questione. Le condizioni sono state comunicate negli incontri tra Russia e Stati Uniti delle ultime tre settimane, anche prima dell'annuncio di questa settimana della proposta di un cessate il fuoco parziale di 30 giorni. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:49 Il Cremlino: "Oggi Putin potrebbe rispondere sul cessate il fuoco" Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe oggi rispondere a domande sull'accordo di cessate il fuoco che funzionari ucraini hanno concordato con funzionari americani martedì a Gedda, in Arabia Saudita. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov parlando della conferenza stampa che più tardi Putin terra con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko in visita ufficiale in Russia. "Tutto dipende da quali domande gli faranno i giornalisti", ha precisato Peskov citato dall'agenzia di stampa Tass. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:35 La Polonia chiede agli USA di spostare armi nucleari sul suo territorio "come deterrente" La Polonia ha chiesto agli Stati Uniti di trasferire bombe nucleari sul suo territorio come deterrente contro una possibile aggressione futura da parte della Russia. Lo ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda nel corso di una intervista al Financial Times, spiegando che la Polonia sarebbe maggiormente sicura se le armi nucleari fossero presenti sul suo territorio. "I confini della Nato si sono spostati a est nel 1999, quindi 26 anni dopo dovrebbe esserci anche uno spostamento dell'infrastruttura Nato a est. Per me questo è ovvio", ha detto Duda. A cura di Davide Falcioni 2 ore fa 07:20 Oggi inizia il vertice del G7 in Canada Marco Rubio, segretario di stato USA, è arrivato in Canada per un vertice di due giorni con altri ministri degli Esteri dei paesi del G7 presso la località fluviale di La Malbaie, il primo incontro del genere da quando Trump ha ripreso il potere. Alla riunione partecipano i rappresentanti di Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, insieme all'UE. In cima all'agenda ci sarà un debriefing sui colloqui di Jeddah, in Arabia Saudita, dove l'Ucraina ha affermato di essere pronta a sostenere un accordo di cessate il fuoco di 30 giorni. A cura di Davide Falcioni 2 ore fa 07:16 Peskov: "L'operazione per liberare Kursk è nella fase finale" La controffensiva russa per liberare la regione del Kursk dalle truppe ucraina è entrata nella fase finale. "Il comando del gruppo di truppe Nord", ha affermato ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax, "ha riferito al presidente russo Vladimir Putin che sono entrati nella fase finale dell'operazione per liberare il territorio della regione di Kursk dalle forze armate ucraine". A cura di Davide Falcioni 2 ore fa 07:12 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi giovedì 13 marzo Una delegazione di negoziatori statunitensi è in viaggio verso Mosca per discutere della proposta di cessate il fuoco. Putin in divisa nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine arretrano: "Prigionieri di guerra come terroristi". Oggi in Canada i ministri degli Esteri del G7 A cura di Davide Falcioni