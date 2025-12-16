Guerra Ucraina-Russia, Trump ottimista dopo i negoziati. Zelensky: “Sui territori non c’è intesa, non cederemo il Donbass”: news in diretta

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina di oggi, martedì dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. Donald Trump si è detto ottimista sulla fine della guerra dopo gli incontri dei giorni scorsi a Berlino. Il presidente Zelensky, dopo aver dialogato con la delegazione USA, ieri ha anche partecipato al vertice con i Leader UE. Secondo il tedesco Friedrich Merz, "la chance di una tregua a questo punto è "reale". Anzi, "non è mai stata così grande come adesso".

Per il numero uno di Kiev "non è stato facile, ma gli incontri sono stati molto produttivi". I progressi sulle garanzie di sicurezza per Kiev sono riconosciuti da tutti, mentre resta chiaramente aperta la questione territoriale, e in particolare il nodo del Donbass: "Le posizioni sono differenti", ha detto l'ucraino. Nel fine settimana possibili nuovi colloqui.