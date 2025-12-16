Guerra Ucraina-Russia, Trump ottimista dopo i negoziati. Zelensky: “Sui territori non c’è intesa, non cederemo il Donbass”: news in diretta

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina di oggi, martedì dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. Donald Trump si è detto ottimista sulla fine della guerra dopo gli incontri dei giorni scorsi a Berlino. Il presidente Zelensky, dopo aver dialogato con la delegazione USA, ieri ha anche partecipato al vertice con i Leader UE. Secondo il tedesco Friedrich Merz, "la chance di una tregua a questo punto è "reale". Anzi, "non è mai stata così grande come adesso".
Per il numero uno di Kiev "non è stato facile, ma gli incontri sono stati molto produttivi". I progressi sulle garanzie di sicurezza per Kiev sono riconosciuti da tutti, mentre resta chiaramente aperta la questione territoriale, e in particolare il nodo del Donbass: "Le posizioni sono differenti", ha detto l'ucraino. Nel fine settimana possibili nuovi colloqui.
Macron: "Ora spetta alla Russia scegliere la pace"
"Stiamo procedendo insieme verso una pace solida e duratura in Ucraina. Insieme agli europei, agli ucraini e agli americani, stiamo rafforzando la nostra convergenza: sostegno militare, solide garanzie di sicurezza, ricostruzione. L'Ucraina deve rimanere sovrana. L'Europa, al sicuro. Ora spetta alla Russia scegliere la pace". Lo scrive il Presidente francese, Emmanuel Macron.
Forze armate russe abbattono un drone sui cieli di Mosca
Il sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa della Federazione Russa ha abbattuto un drone che volava su Mosca. Lo ha comunicato – come riporta l'agenzia Tass – il sindaco della capitale Sergei Sobyanin. "La difesa aerea del Ministero della Difesa ha abbattuto un drone che volava su Mosca. Sul luogo della caduta dei detriti stanno lavorando gli specialisti dei servizi di emergenza”.
Zelensky: “Non riconosceremo il Donbass come territorio russo”
"L'Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto". Lo ha dichiarato – come riporta l'agenzia Unian – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del vertice di Berlino. "Non vogliamo rinunciare al nostro Donbass. Gli americani vogliono trovare un compromesso e offrono una zona economica libera, che non significa sotto la guida della Federazione Russa", ha aggiunto il presidente. Poi ha concluso: "Nonostante tutto, discuteremo la questione territoriale. È uno dei punti chiave su cui non abbiamo ancora raggiunto un consenso".