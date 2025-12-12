Guerra Ucraina-Russia, ultime news, Trump: “Saremo a riunione di sabato solo con buone possibilità di accordo di pace”

Trump ha dichiarato di aver recentemente intimato di fermare i "giochetti" riguardanti l'accordo ucraino, avvertendo che il conflitto potrebbe sfociare nella Terza Guerra Mondiale. "Non ha alcun impatto reale sugli Stati Uniti a meno che non sfugga al controllo… Cose come questa finiscono in una terza guerra mondiale. E l'ho detto l'altro giorno. Ho detto, tutti continuano a fare giochetti del genere. Finiremo in una terza guerra mondiale e non vogliamo che accada", ha detto Trump ai giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti non ha specificato a chi si stesse rivolgendo in merito al conflitto globale. "Pensavo che fossimo molto vicini con la Russia a raggiungere un accordo. Pensavo che fossimo molto vicini con l'Ucraina a raggiungere un accordo", ha anche detto. Gli Stati Uniti cercano un accordo, sebbene non siano coinvolti nel conflitto in sé, ma soltanto nei negoziati, ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca.