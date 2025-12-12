Guerra Ucraina-Russia, ultime news, Trump: “Saremo a riunione di sabato solo con buone possibilità di accordo di pace”

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e i negoziati per arrivare a un accordo di pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del Donbass, in particolare il Donetsk. Il presidente americano Trump ha intanto fatto sapere che gli Stati Uniti parteciperanno alla riunione di sabato con i rappresentanti di Europa e Ucraina solo se vi sarà una concreta possibilità di raggiungere un accordo di pace.
Kiev sarebbe pronta ad accettare zona demilitarizzata in Donbass
L'Ucraina sarebbe "pronta" ad accettare concessioni territoriali, secondo quanto rivela Le Monde, citando fonti secondo cui, Kiev sta cedendo su uno dei punti chiave dei negoziati con Stati Uniti e Russia, accettando la creazione di una zona demilitarizzata nel Donbass. Questa zona demilitarizzata, secondo Kiev, costringerebbe le forze ucraine e russe a ritirarsi da entrambi i lati dell'attuale linea del fronte nel Donbass. Questa regione strategica, un bacino minerario ambito dalla Russia dal 2014, potrebbe essere posta sotto la supervisione di una forza internazionale, inclusi gli Stati Uniti, per prevenire ulteriori aggressioni russe.
Putin elogia l'Onu: "Unico meccanismo in grado di garantire equilibrio globale"
"L'Onu – dice il presidente russo Putin – sta adempiendo al proprio mandato con dignità ed è di fatto l'unico meccanismo che garantisce un equilibrio di interessi nel mondo". Come riporta la Tass, Putin auspica anche "la costruzione di relazioni interstatali in un mondo multipolare basate sul rispetto reciproco degli interessi". "Le aziende russe – ha detto ancora Putin al Forum Internazionale per la Pace e la Fiducia ad Ashgabat, in Turkmenistan – intendono implementare nuovi progetti di investimento in Turkmenistan. Nei primi 10 mesi del 2025, il fatturato commerciale è già cresciuto del 35%".
Trump: "Basta 'giochetti', cosa come questa finiscono nella terza guerra mondiale"
Trump ha dichiarato di aver recentemente intimato di fermare i "giochetti" riguardanti l'accordo ucraino, avvertendo che il conflitto potrebbe sfociare nella Terza Guerra Mondiale. "Non ha alcun impatto reale sugli Stati Uniti a meno che non sfugga al controllo… Cose come questa finiscono in una terza guerra mondiale. E l'ho detto l'altro giorno. Ho detto, tutti continuano a fare giochetti del genere. Finiremo in una terza guerra mondiale e non vogliamo che accada", ha detto Trump ai giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti non ha specificato a chi si stesse rivolgendo in merito al conflitto globale. "Pensavo che fossimo molto vicini con la Russia a raggiungere un accordo. Pensavo che fossimo molto vicini con l'Ucraina a raggiungere un accordo", ha anche detto. Gli Stati Uniti cercano un accordo, sebbene non siano coinvolti nel conflitto in sé, ma soltanto nei negoziati, ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca.
Secondo Trump "in Ucraina la gente vuole accordo pace, Zelensky no"
Trump ha affermato che in Ucraina esiste un ampio consenso a favore di un accordo di pace con la Russia, fatta eccezione per il presidente Zelensky. "Di fatto, a parte il presidente Zelensky, la gente ama l'idea dell'accordo", ha dichiarato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca.
Von der Leyen: "Per l'Ucraina servono pace giusta e garanzie di sicurezza robuste"
Per l'Ucraina serve una "pace giusta e duratura" con garanzie di sicurezza concrete: "questo accordo di pace dovrebbe essere così solido da non seminare subito i germi del prossimo conflitto". Lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista a Politico, sottolineando che sui territori può decidere solo il presidente Zelensky e il popolo ucraino. Ha anche ribadito che le garanzie di sicurezza devono essere "molto robuste". A chi le chiedeva quanto tempo ci vorrà all'Europa per difendersi da sola, von der Leyen ha risposto: "È un'ottima domanda. Non abbiamo il lusso del tempo".
Guerra Ucraina, Mosca dice di aver abbattuto 90 droni di Kiev nella notte
Le autorità di Mosca hanno riferito di aver abbattuto nella notte 90 droni lanciati da Kiev, mentre sette persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla città di Tver, vicino a Mosca.
Ucraina, Trump: "Usa a riunione di sabato solo con possibilità di accordo di pace"
Gli Stati uniti parteciperanno alla riunione di sabato con i rappresentanti di Europa e Ucraina solo se vi sarà una concreta possibilità di raggiungere un accordo di pace tra Russia e Kiev. Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "C'è una riunione sabato. Vedremo se partecipare. Abbiamo detto che parteciperemo se riterremo che ci sia una buona possibilità. Vogliono che io partecipi, vogliono che partecipiamo. E parteciperemo alla riunione di sabato in Europa se penseremo che ci sia una buona possibilità. Non vogliamo perdere molto tempo", le parole di Trump.