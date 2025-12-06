Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: massiccio attacco aereo russo, esplosioni e missili a Kiev e Dnipro

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: la Russia ha lanciato un attacco notturno su larga scala contro diverse città, con missili e droni, causando almeno tre feriti nella regione di Kiev oltre a danni all'infrastruttura ferroviaria. Le forze russe hanno lanciato una raffica di missili e decine di droni, in particolare verso città alla periferia della capitale. Segnalazioni di droni sono state avvistate fino all’Oblast di Leopoli. Esplosioni sono state confermate a Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia e Bila Cerkva durante gli attacchi. Trump intanto sull'Europa: è una "civiltà che rischia di essere cancellata", si legge in un documento pubblicato della Casa Bianca. Nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina oggi a Miami

