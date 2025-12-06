Esteri
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: massiccio attacco aereo russo, esplosioni e missili a Kiev e Dnipro

Le notizie di oggi sabato 6 dicembre sulla guerra in Ucraina: massiccio attacco russo su diverse città ucraine, inclusa Kiev, si registrano feriti e danni. Nuovo round di colloqui in programma a Miami.

6 Dicembre 2025 08:40
Ultimo agg. 10:37
Immagine

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: la Russia ha lanciato un attacco notturno su larga scala contro diverse città, con missili e droni, causando almeno tre feriti nella regione di Kiev oltre a danni all'infrastruttura ferroviaria. Le forze russe hanno lanciato una raffica di missili e decine di droni, in particolare verso città alla periferia della capitale. Segnalazioni di droni sono state avvistate fino all’Oblast di Leopoli. Esplosioni sono state confermate a Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia e Bila Cerkva durante gli attacchi. Trump intanto sull'Europa: è una "civiltà che rischia di essere cancellata", si legge in un documento pubblicato della Casa Bianca. Nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina oggi a Miami

Guerra Ucraina-Russia
10:37

Mosca: "Massiccio attacco con missili ipersonici su Ucraina"

L'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con missili ipersonici Kinzhal sugli impianti energetici ucraini in risposta agli attacchi terroristici di Kiev. Così vertici militari russi citati dalla Tass.

A cura di Susanna Picone
10:20

Blackout in sei regioni in Ucraina dopo gli attacchi

Sei regioni ucraine sono senza elettricità stamane a causa del massiccio attacco russo della notte che ha preso di mira gli impianti di produzione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Leopoli, Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kharkiv. Al buio sono attualmente le regioni di Odessa, Cernihiv, Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Mykolaiv. Lo riporta Rbc-Ucraina.

A cura di Susanna Picone
09:56

Ucraina, Isw: "Forze russe stanno cercando di imporre blocco di Pokrovsk con droni"

Le forze russe stanno impiegando droni con unità di élite a manovrarli  per bloccare le linee di rifornimento ucraine in un raggio che si  estende da 25 a 100 chilometri intorno a Pokrovsk. Fino a ora i militari  ucraini che resistono nel controllo della cittadina della regione del  Donetsk che la Russia asserisce invece di aver conquistato riescono a  mitigare questo tentativo di blocco, grazie al collegamento ancora  operativo con la vicina, a est, Myrnohrad, secondo quanto rende noto l'Institute for  the Study of War, citando il comandante di un battaglione di artiglieria  operativo nella zona di Pokrovsk. Se i russi riuscissero a isolare  Pokrovsk per un raggio di 50 chilometri, si stima, sarebbe investita  anche le linee di rifornimento dirette a Kramatorsk, Kostyantynivka e  Novopavivka. Nel caso, le forze russe riuscirebbero ad avanzare molto  più rapidamente.

A cura di Susanna Picone
09:28

Missili russi sull'ovest dell'Ucraina, caccia polacchi in volo

Missili da crociera russi hanno raggiunto aree dell'Ucraina occidentale: a causa di questa "attività dell'aviazione di largo raggio" russa, la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio spazio aereo, ha reso noto su X il comando operativo delle forze armate polacche. "Non è stata osservata nessuna violazione del nostro spazio aereo", si legge nel comunicato.

A cura di Susanna Picone
09:01

Nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina oggi a Miami

Gli Usa e l'Ucraina terranno un nuovo round di colloqui oggi a Miami. Lo ha comunicato l'amministrazione di Donald Trump. "Entrambe le parti hanno concordato che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace duratura, includendo passi verso la de-escalation e la cessazione degli omicidi", si legge nel resoconto pubblicato su X dall'inviato Steve Witkoff.

A cura di Susanna Picone
08:55

L'Aeronautica militare: "Lanciati dalle forze russe i missili ipersonici Kinzhal su Kiev"

L'Aeronautica militare ucraina ha riferito che sono stati lanciati dalle forze russe i missili ipersonici Kinzhal su Kiev e altre città. Sarebbero stati almeno tre i missili lanciati sulla capitale. Colpite fabbriche e centrali. Danni a infrastrutture e numerosi feriti.

A cura di Susanna Picone
08:47

Ucraina, notte segnata dalle sirene di allarme, il sindaco di Leopoli: "Restate nei rifugi"

Gli allarmi sono iniziati poco dopo l'1 di notte e hanno interessato praticamente tutto il paese. Gli attacchi si sono ripetuti a breve distanza, da Leopoli l’allarme è suonato 4 volte nella notte. In Ucraina si celebra San Nicola, è il giorno in cui ci si scambia i regali di Natale. Intorno alle 5 del mattino il sindaco di Leopoli ha invitato tutti a restare nei rifugi.

A cura di Susanna Picone
08:41

Guerra Ucraina: massiccio attacco russo nella notte, esplosioni a Kiev e Dnipro

La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili Kinzhal contro l'Ucraina. Sono state udite esplosioni a Kiev, Fastiv, Dnipro e nella regione di Dnipropetrovsk. A Fastiv sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. L'aeronautica militare ucraina ha riferito poco fa di missili da crociera diretti verso le regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava e Cherkasy.

A cura di Susanna Picone
Esteri
Esteri
