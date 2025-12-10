Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA. Putin: “Non rivoglio l’Urss, ma Donbass è nostro”, news in diretta

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina e le ultime notizie in diretta: il presidente ucraino Zelensky punta a inviare oggi agli Stati Uniti il piano di pace aggiornato per risolvere il conflitto con Mosca: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani. Pronti a una tregua sugli attacchi alle strutture energetiche". Pressing Usa su Zelensky: “Accetti il piano entro Natale”. Putin: “Non rivoglio l’Urss, ma il Donbass è nostro”
La delegazione cinese alle Nazioni Unite ha annunciato la creazione di un "Gruppo di amici della governance globale", composto da 43 paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, tra cui Pakistan, Iran, Cuba, Venezuela e Nicaragua, che ha chiesto l'immediato stop delle ostilità in Ucraina e una soluzione politica negoziata al conflitto. Durante il loro primo incontro, i membri del nuovo gruppo hanno sottolineato in un comunicato l'importanza di "sfruttare le recenti opportunità di dialogo", compresi i cicli di colloqui diretti tra Russia e Ucraina e gli incontri bilaterali con i leader degli Stati Uniti e dell'Europa. Hanno inoltre sottolineato che "solo una soluzione politica inclusiva può porre fine al conflitto" e che il gruppo cerca di "consolidare le alleanze e rafforzare un multilateralismo inclusivo, basato sull'uguaglianza sovrana e il rispetto del diritto internazionale".
Mosca: "La promessa di Zelensky di tenere elezioni è come un teatro delle marionette"
"La promessa del presidente Volodymyr Zelensky di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette" Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Zelensky dice di volere "l'indipendenza" dell'Ucraina, ma "chiede che altri Paesi garantiscano la possibilità di tenere elezioni, e al contempo chiama queste elezioni ‘democratiche'", ha detto Zakharova a Radio Sputnik, ripresa dalla Tass, affermando che ciò assomiglia al "teatro di Karabas-Barabas". Cioè il tirannico capo di un teatro delle marionette in una favola di Alexei Tolstoy.
Mosca: “Nella notte abbattuti 20 droni ucraini”
Nella notte i sistemi di difesa antiaerea russi hanno abbattuto venti droni ucraini, tra cui uno sulla regione di Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. "La scorsa notte sono stati intercettati o distrutti 20 droni ucraini, tra cui 16 sulla regione di Bryansk Region, due su quella di Kaluga Region, e uno ciascuno su Belgorod e Mosca" spiega il ministero.
Zelensky: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli american"
"Innanzitutto, non gli Stati Uniti: l'autore di questa idea è stata la Russia, affinché rinunciassimo ai nostri territori. Naturalmente, vogliamo che l'America sia dalla nostra parte in questa questione, in questo argomento. La Russia vorrà che rinunciamo ai nostri territori e noi difenderemo i nostri interessi" lo ha detto Zelensky alla domanda se potesse confermare che gli Stati Uniti chiedono all'Ucraina di ritirarsi dalla regione di Donetsk senza combattere, come parte di un potenziale accordo di pace:
Papa Leone: “Non esiste trattativa senza Europa”
Papa Leone al fianco dello sforzo dell’Europa nei tentativi di un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Robert Francis Prevost ha ricevuto ieri il presidente ucraino a Castel Gandolfo affermando: "Abbiamo parlato della guerra e delle maniere per cercare un accordo, un cessate il fuoco. La Santa Sede è disponibile a offrire sia lo spazio che l’opportunità per trattative e negoziazioni, che fino ad adesso non è stato accettato. Ma siamo disponibili a cercare una pace duratura e giusta". "Io penso che il ruolo dell’Europa è molto importante e l’unità dei paesi europei è veramente significativa, specialmente in questo caso" ha aggiunto Prevost.
Putin: “Non rivoglio l’Urss, ma il Donbass è nostro”
"Il Donbass è territorio russo, questo è un fatto storico, il Donbass faceva parte della Repubblica socialista federativa sovietica russa, Lenin cambiò idea e lo cedette all’Ucraina, ma è un nostro importante territorio storico" lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso publico in cui ha toccato uno dei nodi chiave dei negoziati in corso con l'Ucraina
Pressing Usa su Zelensky: “Accetti il piano entro Natale”
Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, avrebbero fatto pressione su Zelensky per rispondere entro Natale a una proposta di accordo di pace che richiederebbe all'Ucraina di accettare perdite territoriali in cambio di garanzie di sicurezza statunitensi non specificate. Lo riporta il Financial Times citando fonti informate sulla vicenda. Lo stesso presidente ucraino ha riferito agli alleati europei delle pressioni ricevute nel corso di una telefonata di due ore sabato con i due inviati Usa. Una persona a conoscenza della tempistica proposta a Kiev, scrive il Ft, ha affermato che il presidente Usa spera in un accordo "entro Natale". Zelensky, hanno riferito le fonti, ha detto agli inviati statunitensi di aver bisogno di tempo per consultarsi con gli altri alleati europei prima di reagire alla proposta di Washington.
Zelensky: "Usa non sono ancora pronti a vedere l'Ucraina nella Nato"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che gli Stati Uniti "non sono ancora pronti" a vedere l'Ucraina entrare nella Nato, aggiungendo che Kiev sta lavorando con Washington su garanzie bilaterali di sicurezza vincolanti che funzionerebbero in modo simile all'Articolo 5. Lo riporta il Kyiv Post. "Sappiamo che gli Stati Uniti, purtroppo, non sono ancora pronti a vedere l'Ucraina nella Nato. Non si tratta di un gioco, ma di informazioni completamente trasparenti. Ma questa è certamente una questione per il futuro", ha affermato Zelensky. Secondo il leader di Kiev, la "coalizione dei volenterosi" in Europa sta lavorando a un suo quadro, ma l'Ucraina ritiene essenziali gli accordi bilaterali con Washington.
Zelensky pronto a inviare oggi un nuovo piano di pace agli Usa
Il presidente ucraino Zelensky punta a inviare oggi agli Stati Uniti il piano di pace aggiornato per la guerra con la Russia. Lo ha riferito ieri sera ai giornalisti che gli chiedevano se la nuova bozza fosse già stata inviata a Washington. Secondo il Financial Times, gli inviati del presidente statunitense hanno concesso al presidente ucraino tempo fino a Natale per rispondere a una proposta di accordo di pace che richiederebbe all'Ucraina di accettare perdite territoriali in cambio di garanzie di sicurezza statunitensi non specificate. Il presidente ucraino aveva riferito ai suoi omologhi europei di essere stato pressato, durante una chiamata di due ore, sabato, dall'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e dal genero del presidente statunitense, Jared Kushner, a prendere una decisione rapida.