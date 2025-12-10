Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA. Putin: “Non rivoglio l’Urss, ma Donbass è nostro”, news in diretta

Papa Leone al fianco dello sforzo dell’Europa nei tentativi di un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Robert Francis Prevost ha ricevuto ieri il presidente ucraino a Castel Gandolfo affermando: "Abbiamo parlato della guerra e delle maniere per cercare un accordo, un cessate il fuoco. La Santa Sede è disponibile a offrire sia lo spazio che l’opportunità per trattative e negoziazioni, che fino ad adesso non è stato accettato. Ma siamo disponibili a cercare una pace duratura e giusta". "Io penso che il ruolo dell’Europa è molto importante e l’unità dei paesi europei è veramente significativa, specialmente in questo caso" ha aggiunto Prevost.