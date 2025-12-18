Guerra in Ucraina, Kiev attacca nave russa a Rostov, morti e feriti. Nel weekend nuovi colloqui a Miami, le news in diretta

Nuovi attacchi russi con droni di fabbricazione iraniana Shaheed hanno colpito nella notte diverse regioni dell’Ucraina, provocando feriti e danni a edifici civili e infrastrutture energetiche. A riferirlo è l’agenzia Unian.

Nella regione di Odessa sono state danneggiate le vetrate di un palazzo residenziale di nove piani e di un istituto scolastico. Il capo dell’Amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, ha reso noto che il bilancio è di sette feriti: sei persone sono state medicate sul posto, mentre una è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi.

A Kryvyi Rih, nell’Ucraina centrale, i droni hanno colpito aree residenziali. Secondo Oleksandr Vilkul, capo del consiglio di difesa della città, due persone — un uomo di 58 anni e una donna di 67 — sono rimaste ferite.

Attacchi sono stati segnalati anche a Voznesensk, nella regione di Mykolaiv, dove è stata presa di mira l’infrastruttura energetica. Altri droni hanno infine colpito la regione di Sumy, nel nord-est del Paese, causando almeno un ferito.