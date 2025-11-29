Guerra Ucraina, news in diretta: si dimette Yermak, doveva partecipare ai negoziati. Droni russi su Kiev nella notte

Il capo dell'amministrazione presidenziale Ucraina, Andriy Yermak, dimessosi ieri, avrebbe dovuto recarsi negli Stati Uniti per negoziare un "accordo di pace", secondo quanto hanno dichiarato due responsabili ucraini al media americano Axios. Secondo queste fonti, Yermak si sarebbe dovuto recare a Miami per colloqui con Jared Kushner e Steve Witkoff. L'obiettivo era finalizzare un accordo di principio tra Washington e Kiev prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per incontrare il presidente russo Putin. Una delle fonti ha aggiunto che le dimissioni del braccio destro del presidente Zelensky, "hanno interrotto i negoziati", sottolineando al contempo che non avrebbero cambiato la posizione dell'Ucraina su come porre fine alla guerra. "Il capo di gabinetto Andriy Yermak ha presentato le sue dimissioni. Sono grato ad Andriy per il fatto che la posizione Ucraina nei negoziati sia sempre stata rappresentata da lui esattamente come avrebbe dovuto essere. È sempre stata una posizione patriottica. Ma voglio che non ci siano voci o speculazioni", ha detto ieri Zelensky. Yermak era considerato da molti il secondo uomo più influente in Ucraina, dopo Zelensky.