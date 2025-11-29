Guerra Ucraina, news in diretta: si dimette Yermak, doveva partecipare ai negoziati. Droni russi su Kiev nella notte

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e i negoziati per raggiungere un accordo sul piano di pace. Il presidente Zelensky licenzia il capo di gabinetto indagato per corruzione: Andriy Yermak, che aveva presentato le dimissioni dopo aver subito una perquisizione nella sua residenza, avrebbe dovuto partecipare ai negoziati negli Usa di questo fine settimana. Sarà il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Rustem Umerov a guidare i colloqui. Attacco con droni russi su Kiev nella notte: si contano almeno un morto e quindici feriti.
Mosca: "Difesa aerea russi ha intercettato e distrutto 103 droni ucraini durante la notte"
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 103 droni ucraini durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo citato dalla Tass. "Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 103 droni ucraini ad ala fissa: 26 droni sulla regione di Belgorod, 20 droni sulla regione di Rostov, 19 droni sulla Repubblica di Crimea, 11 droni ciascuno sulla regione di Ryazan e sul territorio di Krasnodar, 5 droni sulla regione di Voronezh, 4 droni sulla regione di Lipetsk, 3 droni sulla regione di Kursk e 1 droni ciascuno sulla regione di Astrakhan, sulla regione di Volgograd, sulla Repubblica di Calmucchia e sul Mar d'Azov", ha riferito il ministero della Difesa.
Anticorruzione Ucraina, Yermak avrebbe dovuto recarsi negli Usa per discutere accordo di pace
Il capo dell'amministrazione presidenziale Ucraina, Andriy Yermak, dimessosi ieri, avrebbe dovuto recarsi negli Stati Uniti per negoziare un "accordo di pace", secondo quanto hanno dichiarato due responsabili ucraini al media americano Axios. Secondo queste fonti, Yermak si sarebbe dovuto recare a Miami per colloqui con Jared Kushner e Steve Witkoff. L'obiettivo era finalizzare un accordo di principio tra Washington e Kiev prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per incontrare il presidente russo Putin. Una delle fonti ha aggiunto che le dimissioni del braccio destro del presidente Zelensky, "hanno interrotto i negoziati", sottolineando al contempo che non avrebbero cambiato la posizione dell'Ucraina su come porre fine alla guerra. "Il capo di gabinetto Andriy Yermak ha presentato le sue dimissioni. Sono grato ad Andriy per il fatto che la posizione Ucraina nei negoziati sia sempre stata rappresentata da lui esattamente come avrebbe dovuto essere. È sempre stata una posizione patriottica. Ma voglio che non ci siano voci o speculazioni", ha detto ieri Zelensky. Yermak era considerato da molti il secondo uomo più influente in Ucraina, dopo Zelensky.
Guerra Ucraina, attacco russo notturno a Kiev: almeno un morto e 15 feriti
Un attacco con droni russi su Kiev e la sua periferia ha causato almeno un morto e quindici feriti, tra cui donne e un bambino, secondo le autorità ucraine. Le prime potenti esplosioni hanno scosso il centro di Kiev intorno alla mezzanotte e il sindaco della città, Vitali Klitschko, le ha attribuite a un attacco con droni effettuato dalle forze armate di Mosca. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko, ha annunciato la morte di un uomo in un quartiere della capitale. Il sindaco Vitali Klitschko ha parlato di almeno quindici feriti, otto dei quali ricoverati in ospedale. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino di 13 anni. Diversi edifici residenziali hanno subito danni di varia entità.