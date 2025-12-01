Guerra Ucraina-Russia, colloqui tra USA e Kiev in Florida: Trump: “Chance per un accordo”, Zelensky: “Bene il dialogo”, news in diretta

"La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Forse dovremmo essere piu' aggressivi del nostro avversario". Lo ha detto al Financial Times l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comitato Militare della Nato. "Stiamo valutando di agire in modo più aggressivo e preventivo, piuttosto che reagire", ha affermato Dragone. Alcuni diplomatici, soprattutto provenienti dai paesi dell'Europa orientale, chiedono all'Alleanza di smettere di limitarsi a "reagire" e di contrattaccare.

Secondo l'ammiraglio italiano, l'"attacco preventivo" può essere considerato un'"azione difensiva". "Tuttavia, questo va oltre il nostro solito modo di pensare e di comportarci", ha osservato. "Forse dovremmo agire in modo piu' aggressivo del nostro avversario. Le domande riguardano il quadro giuridico, la giurisdizione: chi lo fara'?", ha aggiunto.