Guerra Ucraina-Russia, colloqui tra USA e Kiev in Florida: Trump: “Chance per un accordo”, Zelensky: “Bene il dialogo”, news in diretta

In diretta la guerra tra Ucraina e Russia con le ultime notizie di oggi, lunedì 1 dicembre. In corso i colloqui tra Kiev e Washington per trovare un accordo di pace: "Dialoghi sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare" ha detto il segretario di Stato americano mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov li ha definiti "produttivi, un successo". Anche Trump vede "buone chance" per un'intesa. L'inviato americano Witkoff oggi si recherà a Mosca per incontrare Putin. Cavo Dragone (Nato): "Valutiamo un attacco preventivo contro la Russia".
Axios: “Umerov oggi a Parigi per aggiornare Zelensky, Witkoff partirà per Mosca”
Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale e capo della delegazione ucraina che ieri era in Florida, si recherà dagli Stati Uniti a Parigi, dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e gli riferirà sui risultati dei colloqui con gli Stati Uniti sulla fine della guerra russo-ucraina. Ieri Umerov ha partecipato ai colloqui a Miami tra il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner. Sempre secondo Axios, Witkoff partirà a sua volta oggi per Mosca per incontrare domani Vladimir Putin. Secondo quanto riporta il media Usa, che cita due funzionari ucraini informati della trattativa, ieri negoziati tra Stati Uniti e Ucraina si sono concentrati sulla definizione del confine di fatto con la Russia in base a un accordo di pace. I due funzionari ucraini hanno descritto l'incontro di cinque ore come "difficile" e "intenso", ma produttivo.
Trump: “Non ho una deadline per l’accordo in Ucraina”
"Non ho una deadline per l’accordo in Ucraina", lo ha ammesso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai giornalisti mentre lasciava la Florida. Per il tycoon lo scandalo di corruzione che ha coinvolto Andriy Yermak durante i colloqui per porre fine alla guerra non ha aiutato.
Il Ministro degli Esteri francese: "Niente colloqui di pace senza europei"
I colloqui per raggiungere la pace in Ucraina "non possono aver luogo senza" gli europei. Lo ha affermato il Ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, sottolineando che la visita del presidente ucraino a Parigi "non è stata una coincidenza". "Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire che tutto venga fatto nell'interesse della pace per l'Ucraina e della sicurezza per l'Europa", ha dichiarato. Barrot ha anche osservato che il piano in 28 punti recentemente presentato dagli Stati Uniti è stato significativamente modificato. "Da un lato, abbiamo ottenuto l'esclusione di tutto ciò che riguarda gli europei, e dall'altro, abbiamo ottenuto per la prima volta una chiara dichiarazione dagli Stati Uniti, che esprime la loro intenzione di collaborare con noi alla preparazione delle cosiddette garanzie di sicurezza, ovvero gli elementi militari che impediranno qualsiasi ulteriore aggressione contro l'Ucraina una volta raggiunta la pace".
Cavo Dragone (Nato): "Valutiamo un attacco preventivo contro la Russia"
"La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Forse dovremmo essere piu' aggressivi del nostro avversario". Lo ha detto al Financial Times l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comitato Militare della Nato. "Stiamo valutando di agire in modo più aggressivo e preventivo, piuttosto che reagire", ha affermato Dragone. Alcuni diplomatici, soprattutto provenienti dai paesi dell'Europa orientale, chiedono all'Alleanza di smettere di limitarsi a "reagire" e di contrattaccare.
Secondo l'ammiraglio italiano, l'"attacco preventivo" può essere considerato un'"azione difensiva". "Tuttavia, questo va oltre il nostro solito modo di pensare e di comportarci", ha osservato. "Forse dovremmo agire in modo piu' aggressivo del nostro avversario. Le domande riguardano il quadro giuridico, la giurisdizione: chi lo fara'?", ha aggiunto.
Kallas (UE): "È chiaro che la Russia non vuole la pace, dobbiamo rendere l’Ucraina il più forte possibile"
L’Alta rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera, Kaja Kallas, ha tracciato una linea netta all’ingresso del Consiglio Difesa: "È chiaro che la Russia non vuole la pace, quindi dobbiamo rendere l’Ucraina il più forte possibile per affrontare questo momento molto difficile".
Secondo Kallas, quella appena iniziata potrebbe rivelarsi una "settimana cruciale per la diplomazia". I colloqui negli Stati Uniti, riferisce, sono stati "difficili ma produttivi", sebbene gli esiti non siano ancora noti. La responsabile della diplomazia europea ha annunciato che nelle prossime ore si confronterà con il ministro della Difesa e con il ministro degli Esteri ucraini.
Capitolo finanziamenti: il Belgio mantiene "preoccupazioni legittime" sul prestito a Kiev garantito dai beni russi congelati, ma Kallas assicura che gli altri Stati membri sono pronti a condividere i rischi. E conclude con una promessa politica: “Non lasceremo il Consiglio europeo di dicembre senza un risultato sul finanziamento dell’Ucraina per i prossimi anni”.
L'Ucraina insiste per un incontro tra Zelensky e Trump
Nonostante il recente incontro tra le delegazioni ucraina e statunitense in Florida, resta ancora indefinita la data e la sede del prossimo round di negoziati per l’accordo di pace. Lo riferisce una fonte informata a Rbc-Ukraine, sottolineando però che il dialogo bilaterale non conosce pause.
"I contatti di lavoro non si interrompono nemmeno tra un incontro e l'altro… Sono costanti", ha spiegato l’interlocutore, ricordando come le delegazioni abbiano già discusso a Ginevra e ora in Florida, senza che nel frattempo le comunicazioni operative si siano mai fermate.
Nel corso dell’ultimo confronto, Kiev ha rimarcato la necessità di un contatto diretto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump, ritenuto cruciale per definire i prossimi passaggi politici al massimo livello. "Per noi è importante non solo incontrarci per sancire l'accordo. Ci sono punti che il presidente dell'Ucraina ritiene necessario discutere con la sua controparte americana. Speriamo che questa opinione venga ascoltata", ha dichiarato la fonte.
Oggi Zelensky da Macron per "discutere di pace giusta e duratura"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna oggi a Parigi per un incontro all’Eliseo con Emmanuel Macron, in quella che rappresenta la sua decima visita in Francia dall’inizio dell’invasione russa del 24 febbraio 2022. Al suo fianco ci sarà la moglie, Olena Zelenska. Zelensky sarà inoltre raggiunto dal capo della delegazione di Kiev, Rustem Umerov, in arrivo da Miami, che lo aggiornerà sull’esito dei negoziati delle ultime ore.
Secondo quanto comunicato dalla presidenza francese, Macron e Zelensky discuteranno della situazione sul campo e dei possibili percorsi verso “una pace giusta e duratura”, sulla base dei colloqui di Ginevra, del piano americano e in coordinamento con i partner europei. Sul tavolo anche il dossier delle garanzie di sicurezza sviluppate nell’ambito della Coalizione dei volontari, come riportato da Bfmtv.
Mentre Parigi accoglie il leader ucraino, dall’altra parte dell’Atlantico prosegue la diplomazia americana. L’inviato del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, volerà oggi a Mosca, dove domani è previsto un colloquio con Vladimir Putin. Fonti statunitensi, citate da diversi media americani, confermano la missione, che Trump ha ammesso senza precisarne la data.
Crosetto: "La Russia sa cosa l’Ucraina non può cedere"
Nel pieno nei negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, il ministro della Difesa Guido Crosetto richiama l’attenzione sull’urgenza di una svolta diplomatica. In un’intervista al Corriere della Sera, il titolare della Difesa ha ricordato come “da 1.300 giorni muoiono tra i 1.200 e i 1.500 russi e ucraini ogni giorno”, sottolineando che “tutto l’Occidente, tutto il mondo ormai vuole una pace, una tregua”.
Secondo Crosetto, la responsabilità di un cambio di passo ricade soprattutto su Mosca, che “conosce perfettamente le linee rosse che non si può chiedere all’Ucraina di superare” e sa “cosa l’Ucraina non può cedere”. Il ministro ha avvertito sul rischio di un ulteriore avanzamento russo dopo la Crimea e le province già perse da Kiev: “La prossima volta? Bisogna avere la certezza che questa sia l’ultima volta che la Russia prova a distruggere l’Ucraina”.
Sul possibile “piano Trump”, Crosetto riconosce criticità ma invita a considerare ogni tentativo negoziale come punto di partenza: “Si inizia sempre da qualcosa. Ora va cambiato, va reso accettabile da parte dell’Ucraina in primis. Ma dobbiamo farlo a tutti i costi”. Un appello che si estende anche al Medio Oriente: “Come la pace a Gaza”.
Washington spinge Kiev a valutare cessioni territoriali nei colloqui in Florida
In Florida, il confronto tra Stati Uniti e Ucraina si sarebbe concentrato soprattutto su un nodo sensibile: il futuro assetto territoriale del Paese. Lo riporta Axios, citando fonti ufficiali ucraine, secondo cui Washington avrebbe esercitato pressioni affinché Kiev prenda in considerazione la cessione di alcune aree per facilitare un possibile accordo di pace con la Russia.
Le stesse fonti descrivono i colloqui come “difficili” e “tesi”, ma comunque potenzialmente produttivi. Al centro del faccia a faccia, riferisce il sito statunitense, ci sarebbe stata la definizione del confine con la Russia “in conformità con eventuali intese di pace”. La parte principale dell’incontro, aggiunge Axios, sarebbe stata dedicata al tema del “controllo del territorio”, un capitolo che resta tra i più delicati e controversi nell’intero dossier ucraino.
Media: "Non c'è accordo su testo finale piano pace"
I colloqui svoltisi ieri in Florida tra Stati Uniti e Ucraina non hanno prodotto un accordo sul testo finale del piano di pace. Lo riferisce l’agenzia RBC-Ucraina, citando una fonte a conoscenza delle trattative.
Secondo l’interlocutore, le discussioni si sarebbero ormai spostate dal quadro definito a Ginevra alle questioni ancora irrisolte che ostacolano un’intesa. “Non abbiamo una comprensione completa del testo finale, ma è stato comunque un passo avanti”, ha spiegato la fonte, sottolineando come la ricerca di soluzioni resti “un processo molto difficile”.
Durante l’incontro, la delegazione di Kiev avrebbe ribadito il rifiuto di rinunciare al percorso di adesione alla Nato, ricordando che tale obiettivo è sancito nella Costituzione ucraina. Washington, invece, avrebbe insistito sulla necessità di trovare un compromesso, mantenendo la pressione diplomatica per avvicinare le posizioni.
Zelensky: "Bene colloqui di Miami, dialogo sia costruttivo"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza del dialogo costruttivo durante i negoziati tra le delegazioni ucraina e statunitense, svoltisi ieri in Florida, secondo quanto riporta Ukrinform che cita un messaggio del presidente sul suo account Telegram. "Oggi, a seguito del lavoro dei team negli Stati Uniti, il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov ha riferito sui principali parametri del dialogo, sui suoi punti salienti e su alcuni risultati preliminari", ha scritto Zelensky. Per il presidente ucraino, "è importante che i colloqui siano stati costruttivi e che tutte le questioni affrontate durante gli incontri siano state discusse apertamente e con l'obiettivo di garantire la sovranità e gli interessi nazionali dell'Ucraina".