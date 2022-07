Guerra Russia Ucraina, Putin: “Noi non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio”, Zelensky: “Aiuti americani insufficienti”

135esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Attacchi a Kharkiv: bilancio è di 3 morti e 5 feriti. Telefonata Zelensky-Johnson: “Il Regno Unito continuerà a sostenere l'Ucraina”. Putin: “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato seriamente. Occidente vuole sconfiggerci in battaglia? Ci provi”. Missili russi distruggono hangar pieni di grano a Odessa. Nave russa con grano ha lasciato il porto in Turchia. A Mariupol mancano cibo e acqua: “Cittadini non ricevono aiuti da un mese”. Mattarella: guerra in Ucraina ha gravi ricadute anche su Africa

