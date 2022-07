Guerra Russia Ucraina ultime notizie, Zelensky: “Con armi occidentali stiamo avanzando a Kherson e Zaporizhzhia”

Il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, ha annunciato che la ratifica dell’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia verrà velocizzata. "Momento importante per la firma dello strumento di ratifica per accelerare l’adesione alla Nato per Finlandia e Svezia. Ora andrà a Washington per entrare in vigore. L’aggressione russa sta incontrando unità e determinazione", ha scritto su Twitter la responsabile della diplomazia di Londra.