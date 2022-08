Guerra Russia Ucraina, notizie di oggi, partono altre 3 navi con cereali. Usa: “Russia pronta a falsificare prove su attacco Olenivka”

163esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Oggi vertice Putin-Erdogan. Ankara conferma partenza altre 3 navi con cereali. Colpita fermata bus in Donetsk, almeno otto morti. Tra i feriti ci sarebbero anche bambini. Allarme Aiea: la centrale nucleare di Zaporozhzhia in mano ai russi è "completamente fuori controllo". Usa: "Russia pronta a falsificare prove su attacco Olenivka"

Zelensky si rivolge alla Cina per fermare l'invasione. Prossime navi con grano ucraino pronte a partire, twitta il ministro degli Esteri Kuleba. Tensione Kiev-Amnesty International, dopo che l'organizzazione ha accusato le forze ucraine di aver messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali.

