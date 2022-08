Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: Kiev rivendica distruzione centro di comando marina russa a Chernobaevka

Ancora combattimenti tra russi e ucraini nei territori dell'Est, con il presidente Zelensky che ha definito il Donbass "un inferno". Ha tuttavia esaltato le armi in arrivo dalla NATO ed in particolare i lanciarazzi a lungo raggio Himars: "Questa parola è diventata quasi un sinonimo di giustizia per il nostro Paese". Gli ucraini hanno interrotto la ferrovia che collega la zona di Kherson alla Crimea.

Continua il viaggio della prima nave con cereali partita da Odessa in seguito all'accordo sull'export firmato da Kiev e Mosca: arriverà in Libano il 6 agosto. Per venerdì è stato confermato il vertice tra Putin e il turco Erdogan.