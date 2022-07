Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: controffensiva dell’Ucraina a Kherson, i russi controllano la seconda centrale elettrica del Paese

155esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Ieri Kiev ha bombardato un ponte strategico nella città meridionale di Kherson, occupata dai russi. Secondo i separatisti, l'infrastruttura è stata distrutta con lanciarazzi multipli forniti dagli Usa. Zelensky: "Grazie a lanciarazzi Himars guerra volge a nostro favore". La Russia ha ridotto al 20% le forniture di gas alla Germania. Borrell: "Iniziare a risparmiare gas da subito, Putin non aspetterà l'autunno".

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0