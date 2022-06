Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: bombardamenti su Kiev, Mosca in default su debito estero

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al popolo della Bielorussia di non lasciarsi trascinare dalla guerra al fianco della Russia. "Oggi voglio rivolgermi – ha detto ieri Zelensky nel suo consueto messaggio video serale, citato dall'agenzia Unian – ai cittadini della Bielorussia. Alla gente, sia ai civili che in uniforme. Siete coinvolti nella guerra. E ancora più attivamente di quanto non foste a febbraio e in primavera. Il Cremlino ha già deciso tutto per voi: le vostre vite non sono niente per loro. Ma voi non siete schiavi e non siete carne da cannone. Non dovete morire. E non potete permettere a nessuno di decidere per voi".