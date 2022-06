Guerra Russia Ucraina ultime notizie: ok Ue alla candidatura di Ucraina e Moldavia. Ordinato il ritiro delle truppe da Severodonetsk

"La Russia sta usando ex piloti militari ora mercenari del Gruppo Wagner per condurre missioni di supporto aereo ravvicinato e questo indica che la sua aviazione è alle prese con problemi di equipaggio nel conflitto in Ucraina". Lo rileva l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica, facendo riferimento alla confessione di un pilota di un jet d'attacco russo Su-25 catturato in seguito all'abbattimento del suo aereo, lo scorso 17 giugno. "Il pilota ha confessato di essere un ex maggiore dell'aviazione russa, impiegato nella Wagner e che aveva compiuto diverse missioni nel conflitto", si legge nel bollettino. "L'uso di personale militare in pensione, e ora contractor nella Wagner, per condurre missioni di supporto aereo ravvicinato indica che l'aviazione russa probabilmente è alle prese con una carenza di equipaggi per sostenere l'invasione dell'Ucraina", prosegue il rapporto diffuso dal ministero della Difesa di Londra. "Questo", spiega l'intelligence militare britannica, "è probabilmente dovuto alla combinazione di un numero insufficiente di personale adeguatamente addestrato e delle perdite subite dai russi in combattimento". "Nelle sue missioni", continua il bollettino, "il pilota russo avrebbe utilizzato dispositivi Gps commerciali invece che apparecchiature di navigazione militari russe e questo probabilmente indica che gli aerei in uso alla Wagner sono modelli piu' vecchi dei Su-25 e che l'aviazione russa non fornisce a Wagner apparecchiature avioniche aggiornate".