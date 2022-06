I russi sono convinti che Nato e UE faranno la guerra Secondo il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov “Unione Europea e Nato stanno mettendo insieme una coalizione per combattere la Russia”.

A cura di Davide Falcioni

Secondo il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov "Unione Europea e Nato stanno mettendo insieme una coalizione per combattere la Russia". Intervenuto in visita in Azerbaigian il braccio destro di Putin ha aggiunto che "Adolf Hitler riunì gran parte dei Paesi europei per una guerra contro l'Unione Sovietica", assicurando che Mosca farà "molta attenzione" agli sviluppi.

Secondo Lavrov l'ipotesi che Ucraina e Moldavia entrino nell'Unione Europea tuttavia non compromette gli interessi russi: "L'Ue non è un blocco politico come l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Lo sviluppo delle sue relazioni con i paesi disponibili a entrarci non crea minacce o rischi per noi". Mosca non si illude che l'UE cambi atteggiamento nei confronti della Russia: "L'Unione Europea – ha detto Lavrov – continua a chiarire che non intende – e non intenderà – attuare gli accordi economici, umanitari e di sicurezza interna esistenti con il nostro Paese".

Lavrov contro Guterres: "Prolunga la crisi alimentare"

Lavrov ne ha avuto anche per il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che "con le sue azioni prolunga la crisi alimentare. Non dà la possibilità di indirizzare rapidamente il grano. È deplorevole". "La lenta reazione a un problema apparentemente urgente è allarmante. Non escludo che anche il Segretariato delle Nazioni Unite stia subendo una forte influenza da parte di coloro che vogliono svolgere una gestione esterna dell'Organizzazione", sottolinea Lavrov. "Tutte le proposte formulate dal presidente Vladimir Putin vengono messe nero su bianco e trasferite a New York. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare", ha aggiunto il ministro degli esteri russo.