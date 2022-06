Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Raid russo a Kherson: 15 morti, anche un bimbo di 8 anni. Zelensky: “Ue approvi settimo pacchetto sanzioni”

Continuano i combattimenti in Ucraina: Kiev ha annunciato di aver perso il controllo di Severodonetsk, nel Lugansk. "Resta solo la resistenza Azot sul territorio". Mosca lancia missili su Odessa, mentre l'Occidente cerca di raggiungere un accordo per sbloccare il grano bloccato nei porti. La Turchia annuncia un possibile vertice sul tema per la settimana prossima: "Parteciperanno Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite". Kiev ha confermato i preparativi per l'incontro. Il portavoce della presidenza ucraina Nikiforov rallenta: "Non definirei il vertice sicuro". Draghi al Senato: "Dal Parlamento ho ricevuto mandato per ricercare la pace e superare la crisi".