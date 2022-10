Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: oggi il Consiglio europeo. Blackout a rotazione a Kiev, Zelensky: “Limitate consumi elettrici”

Maksym Kozytskyi, governatore di Leopoli, ha affermato che i consumatori industriali di elettricità nella sua regione sono già stati informati di un programma per limitare il consumo di energia. "I consumatori industriali che sono stati inclusi nel programma sono già stati informati della situazione. Devono eseguire volumi di riduzione comprovati". Per i consumatori domestici, ha affermato che "al momento non ci sono informazioni sull'introduzione di un programma di spegnimento".