Guerra Russia Ucraina, ultime notizie oggi: bombe nella notte su Kherson. Zelensky: “Troppo presto per gioire per export grano”

160esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Partita ieri da Odessa la prima nave carica di grano. Blinken: "Primo passo importante". Zelensky: "Con i nuovi aiuti Usa vittoria più vicina". Casa Bianca, dagli Usa altri 550 milioni in armi all'Ucraina. Erdogan: "Grande impegno perché Russia e Ucraina possano giungere alla fine del conflitto". Putin: "Non ci sono vincitori in una guerra nucleare".

