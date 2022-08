Finlandia e Svezia nella Nato, primo sì dell’Italia: la Camera approva La Camera dei deputati ha dato l’ok alla ratifica dei Protocolli per l’adesione dei due Paesi scandinavi al Trattato del Nord Atlantico. Il provvedimento ora passa al Senato,

A cura di Antonio Palma

Primo via libera da parte del Parlamento italiano all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Oggi, martedì 2 agosto, la Camera dei deputati infatti ha dato l'ok alla ratifica dei Protocolli per l'adesione dei due Paesi scandinavi al Trattato del Nord Atlantico.

A favore del provvedimento una larghissima maggioranza dell'emiciclo di Montecitorio. I voti a favore infatti sono stati ben 398, venti gli astenuti e solo nove i contrari, rappresentati dai deputati di Alternativa.

Ora il disegno di legge di ratifica sull’adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Nato passa all'altro ramo del Parlamento per il via libero definitivo. Neanche al Senato dovrebbero esserci sorprese visto che tutti i maggiori partiti sono favorevoli all'ingresso dei due Paesi nell'Alleanza.

Finlandia e Svezia avevano chiesto contemporaneamente l’adesione alla Nato dopo una lunga discussione interna e a livello internazionale seguita all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Per una dichiarata paura di poter essere prossimo bersaglio di Mosca, i due Paesi hanno scelto di porre fine a una lunghissima neutralità tra i due blocchi che durava dalla Guerra Fredda.

Mosca ha già fatto sapere che reagirà nel caso la procedura di adesione venga portata a termine ma per ora i problemi più immediati per Finlandia e Svezia arrivano dalla Turchia.

Per entrare nell'Alleanza infatti serve i via libera di tutti i Paese ma proprio Ankara ha posto alcuni veti e richieste, in particolare sui curdi, pretendendo la consegna di esponenti delle formazioni curde rifugiati nel Paese.

Erdogan nei giorni scorsi ha lamentato zero passi concreti da Svezia e Finlandia su Pkk affermando: "Stiamo aspettando risposte da Svezia e Finlandia rispetto le nostre richieste di estradizione e non siamo disposti a scendere a compromessi"