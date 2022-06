Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: si combatte nel Lugansk, per Mosca “l’Ucraina con i confini di prima non esiste più”,

115esimo giorno di guerra in Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale dal conflitto di oggi 18 giugno. Ancora combattimenti in Donbass, mentre Putin fa un discorso per colpire l’Occidente: "Finito il mondo dominato dagli Usa, sanzioni contro di noi non hanno funzionato". Zelensky incontra il premier inglese Johnson: "Piano per formare fino a 10 mila soldati ogni 120 giorni". Von der Leyen: "Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al consiglio di dare all'Ucraina una prospettiva europea e lo status di candidato all'ingresso nell'Unione". Gas, convocato tavolo di emergenza dopo allarme Eni: "Gazprom taglia del 50% la fornitura richiesta".

