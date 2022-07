Guerra Russia Ucraina, news di oggi. Ue: “Attacco a Vinnytsia contro i civili è atrocità”. Zelensky: “Duecentomila bimbi ucraini rapiti dai russi”

Vinnytsia, città nell'Ucraina centrale distante centinaia di chilometri dal fronte, è stata colpita ieri da missili russi. Più di 20 le vittime accertate finora, di cui tre bambini, e una cinquantina di feriti ricoverati in ospedale. Decine i dispersi, per cui il bilancio è destinato ad aggravarsi. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto “sconvolto". Per Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky e capo dei negoziatori ucraini, non ci sono invece dubbi. "Gli attacchi della Russia su pacifiche città ucraine non sono errori, ma una strategia militare pianificata" per costringere Kiev ad una "pace ad ogni costo".