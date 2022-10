Guerra Russia Ucraina, Zelensky teme nuovi attacchi: “Oggi ascoltate il segnale di allarme aereo”

La multinazionale francese Danone intende "trasferire il controllo effettivo" dei suoi affari in Russia nel settore "latticini e prodotti vegetali", mantenendo solo il ramo relativo ai prodotti alimentari per l'infanzia. La mossa potrebbe costarle fino a un miliardo di euro di ricavi ma è considerata "l'opzione migliore per garantire la continuità del business locale a lungo termine, per i propri dipendenti, consumatori e partner", ha fatto sapere l'azienda, precisando che manterrà il controllo sulla branca della "nutrizione specializzata", tra cui il latte per l'infanzia. Danone era rimasto uno dei pochi colossi stranieri a operare ancora nella Federazione dopo l'invasione dell'Ucraina.