Guerra Ucraina-Russia: dopo pioggia di missili su Kiev, raid su Zaporizhzhia nella notte. Oggi riunione d’emergenza G7 con Zelensky

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha rifiutato alla Russia di tenere uno scrutinio segreto su una risoluzione americana che condanna Mosca per i cosiddetti referendum per annettere 4 regioni ucraine. L'Assemblea Generale ha deciso, con 107 voti favorevoli, di tenere una votazione pubblica – non segreta – su un progetto di risoluzione che condanna i "cosiddetti referendum illegali" della Russia e il "tentativo di annessione illegale".

I diplomatici hanno affermato che il voto sulla risoluzione sarà probabilmente mercoledì o giovedì.

Solo 13 paesi si sono opposti a una votazione pubblica sulla bozza di risoluzione, altri 39 paesi si sono astenuti e altri paesi, comprese Russia e Cina, non hanno votato. Mosca si è annessa quattro regioni parzialmente occupate in Ucraina – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia – dopo aver organizzato quelli che ha chiamato referendum. L'Ucraina e gli alleati hanno denunciato il voto come illegale e coercitivo.