La Nato annuncia esercitazione di routine delle sue forze nucleari

A cura di Gabriella Mazzeo

La Nato condurrà un'esercitazione delle sue forze nucleari nel corso della settimana prossima. L'esercitazione, ha fatto sapere il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, era stata pianificata "ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina". "Cancellare l'operazione ora lancerebbe un messaggio sbagliato a Mosca" ha sottolineato Stoltenberg.

L'Alleanza militare ha fatto sapere di osservare "con grande attenzione" le forze nucleari russe. Le minacce di Vladimir Putin sono prese molto seriamente dalla Nato, che più volte le ha definite "irresponsabili e pericolose". "I tentativi di annessione, la mobilitazione parziale e la sconsiderata retorica nucleare rappresentano l'escalation più significativa dall'inizio della guerra" ha detto ancora Stoltenberg a riguardo. "Stiamo monitorando da vicino le forze nucleari russe, ma per il momento non abbiamo visto alcun cambiamento nella posizione della Russia. Nonostante tutto, vogliamo restare vigili"

Secondo il segretario generale della Nato, gli attacchi degli ultimi giorni (compreso il bombardamento su Kiev) e le minacce nucleari sono segno del crescente nervosismo del Cremlino. "L'Ucraina sta continuando a recuperare terreno, mentre Mosca si lancia in attacchi inutili e odiosi alle infrastrutture civili e alle persone. La Nato non è parte del conflitto, ma il nostro supporto sta giocando un ruolo chiave nella rimonta dell'Ucraina. Qualsiasi attacco deliberato contro le infrastrutture degli alleati sarebbe accolto con una risposta determinata e forte".

Nel frattempo, anche il G7 che ha garantito all'Ucraina "tutto il sostegno necessario per la sua integrità territoriale". Il presidente Volodymyr Zelensky ha partecipato proprio oggi a una riunione di emergenza in videoconferenza. L'incontro telematico è avvenuto dopo la serie di attacchi sferrati dalla Russia in "risposta" al bombardamento del ponte di Crimea.