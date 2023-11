Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, raid su ospedale indonesiano fa 8 morti. Israele: tunnel e ostaggi ad al Shifa

Il gruppo israeliano che rappresenta le famiglie degli ostaggi informa di "progressi significativi" nelle trattative in corso per la liberazione di alcuni di loro. Il gruppo ha chiarito però che, sebbene il processo sia in corso, potrebbe continuare ancora per diversi giorni. Questa dichiarazione fa seguito a un servizio del canale egiziano Al-Rad, che cita una fonte di Hamas secondo cui da domani mattina inizierà un cessate il fuoco in cambio della liberazione dei prigionieri. Un funzionario israeliano ha dichiarato che non esiste alcun accordo sul cessate il fuoco. Inoltre, due fonti palestinesi e una fonte egiziana hanno affermato che attualmente non esiste un accordo su un cessate il fuoco o uno scambio di prigionieri.