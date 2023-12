Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, Hamas: “90 morti per attacchi aerei israeliani su Jabalia”. Dall’Egitto spiragli per nuova tregua

Non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza, Hamas denuncia 90 morti per attacchi aerei su Jabalia. Rapporti palestinesi a Gaza affermano che il fuoco dell'IDF ha colpito un reparto di maternità in un ospedale a Khan Yunis. Israele scopre tunnel gigantesco a Erez. Dall'Egitto spiragli per nuova tregua: "Pausa è possibile ma le parti sono lontane su alcuni dettagli". Ministero della sanità gestito da Hamas: 18.608 morti, 50.594 feriti a Gaza. Il Consiglio di sicurezza Onu potrebbe votare oggi su una proposta per chiedere a Israele e Hamas di consentire l'accesso degli aiuti nella Striscia di Gaza. Pressioni da parte degli ostaggi' le famiglie e l'opinione pubblica israeliana proseguono per un accordo sul rilascio degli ostaggi, sperando di riportare indietro le 129 persone ancora tenute prigioniere a Gaza.