Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta. L’ospedale Al-Shifa di Gaza ha smesso di funzionare. Bimbo Usa di 3 anni tra gli ostaggi di Hamas

Otto combattenti filo-iraniani sarebbero stati uccisi nel raid statunitense nella Siria orientale. Tra le vittime, afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani, "almeno un siriano e un cittadino iracheno".

L'aviazione Usa ha colpito nelle aree di Mayadeen e Albu Kamal, nella provincia orientale di Deir Ezzor, in risposta agli attacchi contro il personale americano nella regione, ha detto il segretario alla Difesa Lloyd Austin. "Le forze militari statunitensi hanno condotto oggi attacchi di precisione contro strutture nella Siria orientale utilizzate dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) e da gruppi affiliati all'Iran in risposta ai continui attacchi contro il personale statunitense in Iraq e Siria", ha affermato Austin in una nota. È la terza volta in meno di tre settimane che l'esercito americano attacca luoghi in Siria che considera legati all'Iran, che sostiene diversi gruppi armati che Washington accusa di un aumento delle aggressioni contro le sue forze in Medio Oriente. "Gli attacchi sono stati effettuati contro un centro di addestramento e un rifugio vicino rispettivamente alle citta' di Albu Kamal e Mayadeen", si legge ancora nella nota.