Guerra in Israele, news di oggi in diretta, Onu chiede il cessate il fuoco a Gaza. Biden avverte: “Israeliani iniziano a perdere sostegno”

Quattro razzi sono stati lanciati oggi, verso la città di Sderot, in Israele, lo ha dichiarato il comune, affermando che uno di essi è caduto in un'area aperta, due sono stati intercettati dall'Iron Dome, e ora si stanno effettuando le scansioni per il quarto razzo. Non sono noti feriti o danni materiali a seguito del lancio. Intanto oggi le sirene sono risuonate anche nelle comunità di Nirim e Ein Hashlosha al confine con Gaza.