Guerra Israele-Libano, news in diretta: bombe a Beirut per uccidere il successore di Nasrallah, 18 palestinesi morti in Cisgiordania nel raid in un campo profughi

Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Per la prima volta da 24 anni a questa parte l'esercito israeliano ha impiegato aerei da guerra contro edifici civili in Cisgiordania. È accaduto nel campo profughi di Tulkarm, dove almeno 18 persone sono morte in un raid finalizzato all'uccisione di un leader locale di Hamas.

"Diciotto martiri in seguito al bombardamento del campo di Tulkarm da parte dell'occupazione", ha dichiarato il ministero della Sanità palestinese sul suo account Telegram. L'esercito israeliano ha confermato l'attacco alla città nel nord della Cisgiordania, descrivendolo come un'operazione congiunta condotta dal servizio di sicurezza interna Shin Bet e dall'aviazione, secondo una breve dichiarazione dell'esercito. L'esercito israeliano ha poi dichiarato che l'attacco ha ucciso un leader di Hamas a Tulkarm, Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi. Le vittime, tuttavia, sono in larga maggioranza civili e tra loro almeno una madre con i suoi due figli.

Proseguono anche i bombardamenti in Libano, dove ieri sono state uccise almeno 37 persone e altre 151 sono state ferite. Tra gli obiettivi degli ultimi raid vi era il probabile successore di Hassan Nasrallah alla guida di Hezbollah, Hashem Safi a-Din.

06:49 Cos’è la missione Unifil dell’Onu in Libano e quali rischi corrono i soldati italiani: il generale a Fanpage Fanpage.it ha intervistato il generale Giorgio Battisti, ex comandante del Corpo d’Armata Italiano di Reazione Rapida della NATO, per parlare del ruolo dei nostri militari in Libano e della missione Unifil. “I nostri militari hanno la consegna di ritirarsi nei bunker. – ha spiegato il generale – L’evacuazione sarebbe uno smacco per l’Onu che viene già accusato di non aver fatto rispettare il suo mandato sul territorio”. A cura di Davide Falcioni 06:36 Oggi a Teheran i funerali di Nasrallah. Attesa per il discorso di Khamenei Si svolgeranno questa mattina a Teheran i funerali di Nasrallah, l'ex leader di Hezbollah ucciso da Israele a Beirut: il rito sarà guidato dall'Ayatollah Ali Khamenei, che per la prima volta dal 2020 presiederà le preghiere del venerdì nella Grande Moschea Imam Khomeini, nel centro della capitale iraniana. Khamenei pronuncerà anche un sermone pubblico che potrebbe far luce sui piani dell'Iran dopo il suo attacco missilistico a Israele dei giorni scorsi. Il suo discorso arriva anche tre giorni prima del primo anniversario degli attacchi del 7 ottobre guidati da Hamas contro Israele. A cura di Davide Falcioni 06:30 Biden: "Possiamo evitare una guerra totale in Medio Oriente" "Possiamo evitare" una "guerra totale" in Medio Oriente, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, interpellato sull'argomento in un momento in cui la comunità internazionale teme un conflitto su larga scala nella regione. "Non credo che ci sarà una guerra totale. Penso che possiamo evitarla. Ma c'è ancora molto da fare", ha dichiarato alla stampa A cura di Davide Falcioni