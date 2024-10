Guerra Israele-Libano, news in diretta, Idf annuncia uccisione comandante di Hezbollah, Media: “Hamas ha ripreso i colloqui”

Gli aggiornamenti sulla guerra in Israele e sull'escalation con Libano e Iran: le ultime notizie in diretta di oggi 8 ottobre sul conflitto in Medio Oriente e a Gaza. L'Idf ha anncuniato di aver eliminato a Beirut un comandante di Hezbollah. L'attacco dell'esercito israeliano nel sud del Libano non ferma però la risposta di Hezbollah che lunedì sera ha lanciato una raffica di razzi su Tel Aviv facendo suonare le sirene di allarme in tutto il centro di Israele.

Allo stesso modo continuano i bombardamenti israeliani in Libano dove l'agenzia di stampa libanese Al Mayadeen ha riferito martedì mattina che l'esercito israeliano ha rinnovato gli attacchi a Dahiyeh, il quartiere a sud di Beirut e roccaforte di Hezbollah. Combattimenti contro Hamas invece nel nord della Striscia di Gaza, come confermato dall'Idf annunciando la morte di un militare. Secondi media isreliani, il leader di Hamas Yahya Sinwar ha ripreso i contatti con i mediatori in Qatar.

Netanyahu ha detto in un discorso pre-registrato alla cerimonia commemorativa per il 7 ottobre che il massacro "simboleggerà per generazioni il prezzo della rinascita ed esprimerà per generazioni la grandezza della nostra determinazione e la forza del nostro spirito". L'Iran intanto nega qualsiasi tipo di attacco israeliano dopo voci di esplosioni presso la base missilistica dell'IRGC.

Guerra Israele, ultime notizie in diretta sull'escalation in Iran e Libano:

08:45 La Turchia evacuerà i suoi cittadini dal Libano La Turchia evacuerà i suoi cittadini dal Libano via mare a partire da mercoledì, lo ha afferma il ministero degli Esteri di Ankara. In precedenza già diversi paesi avevano evacuato parte dei propri cittadini dal Paese in seguito agli attacchi israeliani. A cura di Antonio Palma 08:28 Idf: un soldato ucciso e uno ferito nel Nord di Gaza Le forze di difesa israeliane hanno annunciano che un soldato è stato ucciso combattendo nel nord della Striscia di Gaza, portando a 350 il bilancio dell'offensiva di terra. Lo riporta The Times of Israel. Si tratta del sergente Noam Israel Abdu, 20 anni, del 17 battaglione della brigata Bislamach, di Kadima-Zoran. L'IDF ha detto che nello stesso incidente in cui Abdu è stato ucciso, un altro soldato dello stesso battaglione è stato gravemente ferito. A cura di Antonio Palma 08:07 Il leader di Hamas Yahya Sinwar ha ripreso i contatti con i mediatori Il leader di Hamas Yahya Sinwar ha ripreso i contatti con i mediatori dell'accordo di cessate il fuoco-ostaggi in Qatar. Lo riferisce la stampa israeliana, ricordando che le ultime settimane di silenzio avevano suscitato speculazioni sulla sua possibile morte in un attacco israeliano a Gaza. A cura di Antonio Palma 07:35 Trump: "Le elezioni Usa potrebbero essere il giorno più importante nella storia di Israele" "Il 5 novembre sarà la data più importante nella storia degliUsa e penso che sarà anche il giorno più importante nella storia di Israele", lo ha detto l'ex presidente Usa Donald Trump parlando delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America e sostenendo che se fosse stato alla Casa Bianca un anno fa, "il 7 ottobre non sarebbe successo". "Non permetterò che lo Stato ebraico sia minacciato di distruzione, non permetterò un altro Olocausto del popolo ebraico, non permetterò che venga intrapresa una jihad contro l'America o i suoi alleati, e sosterrò il diritto di Israele di vincere la sua guerra al terrorismo", ha detto Trump A cura di Antonio Palma 07:05 Idf: eliminato a Beirut un comandante di Hezbollah L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso Suhail Hussein Husseini, comandante del quartier generale di Hezbollah a Beirut. Secondo l'Idf, Husseini svolgeva un ruolo cruciale nel trasporto di armi tra l'Iran e Hezbollah ed era responsabile della distribuzione delle armi avanzate tra le unità di Hezbollah. Inoltre, era membro del consiglio della Jihad, organismo della leadership militare del partito di Dio. L'aviazione israeliana ha condotto un attacco sulla base di informazioni di intelligence. A cura di Antonio Palma 06:52 L'Iran nega attacchi israeliani e riapre aeroporti e voli L'Iran nega qualsiasi tipo di attacco israeliano dopo voci di esplosioni presso la base missilistica dell'IRGC. Gli aeroporti di Teheran intanto hanno ripreso a operare i voli dopo lo stop del 7 ottobre. Il Paese infatti aveva bloccato alcuni voli che avevano fatto pensar un possibile escalation A cura di Antonio Palma 06:41 Allarme Unifil: "Azioni di Idf vicino a noi sono estremamente pericolose" In un comunicato, l'Unifil ha affermato di essere "profondamente preoccupata" per le recenti attività dell'esercito israeliano nelle immediate vicinanze di una delle sue posizioni in Libano. "Si tratta di uno sviluppo estremamente pericoloso", giudica la forza Onu. Stando alle immagini satellitari ottenute dal New York Times, l'esercito israeliano ha stabilito nuove posizioni proprio accanto alla missione Onu in Libano (Unifil) con circa 20 veicoli militari in tre nuove posizioni stabilite questa settimana. A cura di Antonio Palma 06:30 Israele espande l'azione nel sud del Libano: "State lontani dalla costa" I media statali libanesi affermano che due attacchi israeliani hanno colpito Beirut sud lunedì sera dopo che l'Idf aveva avvertito i residenti: "State lontani dalla costa". "Gli aerei da guerra nemici hanno lanciato due attacchi sulla periferia meridionale, il primo ha preso di mira l'area di Santa Teresa, mentre il secondo ha preso di mira l'area di Burj al-Barajneh", ha dichiarato l'agenzia nazionale libanese. 