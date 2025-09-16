Guerra Israele-Hamas, assalto finale a Gaza City con carri, caccia e droni: “La Striscia sta bruciando, non torneremo indietro”

Christopher Lockyear, segretario generale di Medici Senza Frontiere (MSF), ha denunciato l'intensificarsi degli attacchi israeliani contro Gaza City, invitando il mondo ad agire con urgenza per garantire un cessate il fuoco. "Per molti a Gaza City, la fuga è impossibile. Tra loro ci sono anziani, malati gravi, donne incinte o feriti. Le persone rimaste indietro sono state condannate a morte mentre coloro che fuggono lo fanno sotto l'intensificarsi dei bombardamenti, ha detto Lockyear. "Coloro che sopravviveranno al viaggio raggiungeranno aree sovraffollate nella Striscia centrale e meridionale, dove non troveranno né sicurezza né i beni di prima necessità. Una popolazione spinta sull'orlo del baratro da quasi due anni di estrema brutalità rischia la catastrofe", ha aggiunto, concludendo: "Quello che sta accadendo a Gaza non è solo una catastrofe umanitaria, è la distruzione sistematica di un popolo. MSF è chiara: Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi di Gaza, e lo sta facendo nella più assoluta impunità".