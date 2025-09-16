Guerra Israele-Hamas, assalto finale a Gaza City con carri, caccia e droni: “La Striscia sta bruciando, non torneremo indietro”

Gli aggiornamenti in diretta sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza oggi 16 settembre 2025: l'Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni in quello che definisce l'ultimo assalto a Gaza City. Popolazione in fuga durante la notte con migliaia di persone che sono scappate dalla città in lunghe carovane ma la maggior parte è rimasta perché non è in grado di muoversi o perché non ha un posto dove andare. Secondo Fonti mediche, almeno 60 morti tra i palestinesi. Il ministro della Difesa Israel Katz: "Gaza sta bruciando. Non ci arrenderemo e non torneremo indietro, finché la missione non sarà completata". Le famiglie dei prigionieri israeliani hanno protestato fuori dalla residenza di Netanyahu a Gerusalemme, affermando che gli attacchi intensificati a Gaza mettono in pericolo la vita dei loro cari detenuti nel territorio. Rubio: “Hamas ha solo pochi giorni per trovare un accordo”.
Gaza, almeno 38 morti segnalati negli ospedali
E' di almeno 38 morti il bilancio dei raid notturni israeliani a Gaza: lo riferisce Cnn, precisando che gli ospedali Al-Shifa e il Baptist di Gaza City hanno segnalato rispettivamente 23 e 12 morti rispettivamente, mentre altre 3 vittime sono segnalate dall'ospedale di Al-Aqsa. I video ottenuti dalla Cnn "mostrano i corpi di numerosi bambini insanguinati che arrivano negli ospedali nel nord di Gaza, insieme ad adulti che urlano di dolore mentre piangono i corpi dei loro figli, coperti da sudari bianchi".
Il Lussemburgo ha intenzione di riconoscere uno Stato di Palestina entro la fine del mese
Il Lussemburgo afferma che si unirà ad Australia, Canada, Francia, Regno Unito e altri paesi nel riconoscere uno Stato palestinese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre.
MSF condanna la "distruzione sistematica di un popolo" da parte di Israele a Gaza
Christopher Lockyear, segretario generale di Medici Senza Frontiere (MSF), ha denunciato l'intensificarsi degli attacchi israeliani contro Gaza City, invitando il mondo ad agire con urgenza per garantire un cessate il fuoco. "Per molti a Gaza City, la fuga è impossibile. Tra loro ci sono anziani, malati gravi, donne incinte o feriti. Le persone rimaste indietro sono state condannate a morte mentre coloro che fuggono lo fanno sotto l'intensificarsi dei bombardamenti, ha detto Lockyear. "Coloro che sopravviveranno al viaggio raggiungeranno aree sovraffollate nella Striscia centrale e meridionale, dove non troveranno né sicurezza né i beni di prima necessità. Una popolazione spinta sull'orlo del baratro da quasi due anni di estrema brutalità rischia la catastrofe", ha aggiunto, concludendo: "Quello che sta accadendo a Gaza non è solo una catastrofe umanitaria, è la distruzione sistematica di un popolo. MSF è chiara: Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi di Gaza, e lo sta facendo nella più assoluta impunità".
Famiglie degli ostaggi israeliani hanno marciato verso casa di Netanyahu a Gerusalemme
Famiglie degli ostaggi israeliani hanno marciato verso casa di Netanyahu a Gerusalemme dopo l'incizio dell'attacco a Gaza City temendo per le vite dei loro cari in mano ad Hamas. Le famiglie degli ostaggi si sono dirigendo verso la residenza del premier israeliano Benyamin Netanyahu in Gaza Street a Gerusalemme, in un corteo che ha preso il via mentre si susseguivano notizie di pesanti attacchi su Gaza City e l'ingresso dei tank dell'Idf nella città. Anche il segretario di Stato americano ha incontrato i familiari degli ostaggi. "È stato commovente incontrare le famiglie degli ostaggi durante la mia visita a Gerusalemme. Le loro storie sono strazianti. Questa guerra è durata abbastanza. Hamas deve rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi: vivi e deceduti" ha detton Rubio.
Francesca Albanese: "L'obiettivo dell'offensiva contro Gaza City è rendere inabitabile l'ultimo pezzo di terra rimasto"
La relatrice delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori occupati, Francesca Albanese, ha affermato che l'obiettivo dell'offensiva contro Gaza City è quello di renderla inabitabile. "Questo è l'ultimo pezzo di Gaza che deve essere reso invivibile", ha affermato. Ma la missione israeliana presso le Nazioni Unite ha respinto le sue dichiarazioni, incolpando Hamas per la distruzione: "Non stiamo abbattendo quelle torri per intimidire la gente", ha detto il primo ministro israeliano, aggiungendo: "Quelle torri sono roccaforti di Hamas".
Fonti mediche: bilancio delle vittime nell’attacco a Gaza è di almeno 62 morti
Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani su Gaza è di almeno 62 morti. L'agenzia di stampa Wafa, citando fonti mediche, afferma che la maggior parte delle vittime uccise dall'attacco scattato lunedì sera, si trovava nella città di Gaza. Tra queste figurano due persone uccise nel quartiere Nassr della città di Gaza mentre si rifugiavano in una tenda
Gli abitanti di Gaza City non sanno dove andare
"La gente si è trasferita sulla costa e per strada ma non sa dove andare", così molti palestinesi raccontano l'inferno della popolazione di Gaza dopo i pesanti bombardamenti israeliani della notte che hanno dato il via all'offensiva di terra. Testimoni hanno affermato ad Al jazeera che i bombardamenti hanno causato lo sfollamento di centinaia di persone ma molti atri restano, spesso perché non sano ormai dove andare visto che tutto è distrutto nella Striscia.
Rubio: “Hamas ha solo pochi giorni per trovare un accordo”
Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, Rubio, ha avvertito Hamas che ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco a Gaza. "Gli israeliani hanno iniziato le operazioni a Gaza City. Riteniamo quindi che il tempo a disposizione per raggiungere un accordo sia molto breve” ha detto Rubio dopo l’operazione militare terrestre lanciata nella notte da Israele. “Non abbiamo più mesi a disposizione, ma probabilmente solo giorni e forse qualche settimana", ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per recarsi in Qatar in veste di mediatore. "La nostra prima scelta è che tutto questo finisca con un accordo negoziato in cui Hamas dichiari: ci smilitarizzeremo, non saremo più una minaccia. Se c'è un Paese al mondo che potrebbe aiutare a porre fine a tutto questo attraverso i negoziati, quello è il Qatar".
Katz: “Gaza sta bruciando, non torneremo indietro”
L'ufficio del ministro della Difesa Israel, Katz ha dichiarato che dopo gli attacchi israeliani di questa notte Gaza “sta bruciando”. "L'Idf, sta colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. Non ci arrenderemo e non torneremo indietro, finché la missione non sarà completata" ha dichiarato Katz secodno quanto pubblicato da Ynet.
Guerra a Gaza tra Israele e Hamas, le ultime notizie in diretta oggi 16 settembre
L'eserciot israeliano ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni in quello che definisce l'ultimo assalto a Gaza City. "La situazione è orribile. Gaza stanotte è l'inferno", racconta telefonicamente a Fanpage.it Khalil, un operatore umanitario gazawi aepna fuggito da Gaza City. Popolazione in fuga durante la notte con migliaia di persone che sono scappate dalla città in lunghe carovane ma la maggior parte è rimasta perché non è in grado di muoversi o perché non ha un posto dove andare. Decine gli attacchi dell'Idf, uno ogni 30 secondi nelle prime ore dell'offensiva che Tel Aviv definisce l'ultimo assalto a Gaza City. L'esercito israeliano sarebbe entrato dalla zona nord-occidentale della città scatenando una tempesta di fuoco. "Gaza sta bruciando. Non ci arrenderemo e non torneremo indietro, finché la missione non sarà completata" ha detto il ministro della Difesa Israel Katz.