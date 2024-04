Guerra in Medio Oriente, Israele attacca l’Iran con droni, esplosioni a Isfahan: “Siti nucleari al sicuro”

L'atteso attacco israeliano all'Iran è arrivato poco prima dell'alba. Erano circa le 4 e 30 quando sono state udite una serie di esplosioni ad Isfahan, città considerata strategicamente importante in quanto sede di numerose infrastrutture, inclusi siti di ricerca e sviluppo militare. La base, colpita con dei droni, ospita da tempo la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione statunitense, acquistati prima della Rivoluzione Islamica del 1979.

Nella zona di Esfahan sorgono anche siti associati al programma nucleare iraniano, compreso quello sotterraneo di arricchimento dell'uranio di Natanz, che è stato ripetutamente preso di mira da sospetti attacchi di sabotaggio israeliani. Tuttavia, la televisione di Stato iraniana ha descritto tutti i siti della zona come "completamente sicuri" e anche l'AIEA ha rassicurato che nessun impianto è stato danneggiato dai raid. Attacchi anche in Siria e Iraq.

Teheran ha immediatamente attivato i suoi sistemi di difesa aerea. L'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha annunciato che "non sono stati segnalati danni rilevanti" in seguito alle esplosioni udite all'alba. In seguito all'attivazione della difesa aerea in alcune regioni del Paese, "non sono stati segnalati danni o esplosioni su larga scala", ha dichiarato l'agenzia, sulla base delle informazioni riportate dai suoi giornalisti. L'agenzia ha aggiunto che "non sono state ricevute segnalazioni di lancio di sistemi di difesa missilistica". Le autorità iraniane hanno inizialmente chiuso lo spazio aereo sul Paese, salvo poi riaprirlo poche ore dopo.

Il Ministro della Difesa italiano Crosetto: "Al lavoro con gli alleati per scongiurare escalation".

08:41 Oltre all'Iran Israele ha colpito obiettivi anche in Siria e Iraq L'attacco sferrato da Israele questa notte non ha avuto come unico obiettivo l'Iran, ma anche Siria e Iraq. A riportare la notizia sono i principali media turchi, tra cui la Cnn Turk, secondo cui i droni dello Stato ebraico avrebbero colpito anche obiettivi con legami con l'Iran e non ancora specificati, in Siria e Iraq, due Paesi in cui l'influenza di Teheran è cresciuta negli ultimi anni. 08:25 Tajani: "Al lavoro con gli alleati per scongiurare ulteriore escalation" "Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Con gli Alleati e partner stiamo lavorando per scongiurare un'ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinché non si arrivi ad un punto di non ritorno". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una dichiarazione affidata ai social. 08:08 Ben Gvir: "'Moscio' l'attacco israeliano all'Iran" "Moscio". Così Itamar Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale e leader di destra radicale, ha definito su X l'attacco di Israele all'Iran. 08:02 AIEA conferma: "Nessun danno ai situ nucleari iraniani" L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) conferma che non sono stati danneggiati siti nucleari iraniani. In un post su X, l'agenzia ha affermato che continua a monitorare la situazione molto da vicino e chiede estrema moderazione da tutte le parti, sottolineando che "gli impianti nucleari non dovrebbero mai essere un obiettivo nei conflitti militari". 07:54 Standard & Poor's taglia il rating di Israele per aumento dei rischi geopolitici Alla luce delle tensioni nella regione, S&P ha tagliato di un livello – da AA- ad A+ – il rating di Israele alla luce dell'innalzamento del confronto con l'Iran che "accresce rischi geopolitici già elevati". In una decisione peraltro adottata poco prima del nuovo raid contro Teheran l'agenzia spiega di credere "che un conflitto regionale più ampio sarà evitato, ma la guerra tra Israele e Hamas e il confronto con Hezbollah sembrano destinati a continuare per tutto il 2024", a differenza della precedente ipotesi su un attività militare lunga non più di sei mesi. In questo scenario S&P prevede che il deficit di Israele aumenterà fino all'8% del PIL quest'anno, principalmente a causa dell'aumento della spesa per la difesa. Ma "disavanzi più elevati persisteranno anche nel medio termine e prevediamo che il debito netto delle amministrazioni pubbliche raggiunga il picco del 66% del PIL nel 2026". L'outlook sui rating a lungo termine è negativo. L'agenzia prevede una crescita reale dello 0,5% nel 2024, dopo il +2% nel 2023 in cui nel quarto trimestre il PIL di Israele si era contratto del 5,7% su base trimestrale. "Considerata la resilienza passata e, probabilmente, la maggiore capacità dell'economia israeliana di adattarsi all'impatto dei conflitti militari, prevediamo una significativa ripresa della crescita nel primo trimestre del 2024". 07:49 Alto comandante iraniano: "Nessun danno dall'attacco israeliano" Un alto comandante dell'esercito iraniano, Siavosh Mihandoust, ha dichiarato che non è stato registrato alcun danno nell'attacco notturno lanciato da Israele. L'ufficiale ha riferito che il rumore udito durante la notte a Isfahan era dovuto ai sistemi di difesa aerea, che prendevano di mira "oggetti voltanti sospetti". 07:37 Funzionario israeliano al WP: "Dimostrazione che Israele ha la capacità di colpire all'interno dell'Iran" Un funzionario israeliano ha detto al Washington Post che le forze di difesa israeliane hanno condotto un attacco aereo all'interno dell'Iran come rappresaglia per lo sbarramento iraniano di circa 350 missili e droni lanciati nella notte tra sabato e domenica. Il funzionario ha spiegato che l'attacco "aveva lo scopo di segnalare all'Iran che Israele ha la capacità di colpire all'interno del Paese", ha riferito il Washington Post. 07:28 L'Iran: "Siti nucleari in totale sicurezza" I siti nucleari nei pressi di Esfahan sono in "totale sicurezza". Lo rendono noto le autorità iraniane citate dai media locali. 07:26 Riaperto lo spazio aereo su Teheran Lo spazio aereo iraniano è stato riaperto e i voli sono ripresi dall'aeroporto di Teheran. Lo riferiscono l'agenzia iraniana e media statunintensi. I voli erano stati sospesi a seguito dell'attacco subito all'alba. 07:22 L'Iran minimizza: "Non si sono verificate grandi esplosioni" "Non si sono verificate grandi esplosioni a Esfahan e solo alcuni vetri delle finestre degli edifici governativi sono stati rotti dopo gli attacchi di droni nella città di Ghahjaverestan, nel nord-est di Isfahan, vicino al luogo in cui si trova l'aeroporto di Isfahan e l'ottava divisione dell'aeronautica militare". Lo scrive l'agenzia iraniana Tasnim. In seguito al rumore delle esplosioni a Tabriz, i media statali iraniani hanno riferito che il suono era legato alla difesa aerea dopo che "un oggetto sospetto" è stato visto volare sopra la città. Video pubblicati da Tasnim mostrano l'autostrada e una centrale nucleare senza problemi. 07:19 Tajani: "Gli italiani in Iran sono al sicuro" "Ho appena parlato con la nostra ambasciatrice in Iran e sto seguendo gli sviluppi della situazione a seguito delle esplosioni notturne a Isfahan. Ne parleremo con i Ministri degli Esteri nella sessione del G7 di Capri di stamani. Al momento nessuna criticità per gli italiani che vivono in Iran". Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l'attacco di stanotte in Iran. "I connazionali sono al sicuro", ha aggiunto Tajani intervistato da Rainews 24.