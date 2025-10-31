Guerra a Gaza, news in diretta: Usa offrono a Hamas passaggio sicuro fuori da aree controllate da Israele. Identificati due ostaggi

Le notizie in diretta di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla guerra a Gaza e sulla fragile tregua tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti avrebbero offerto ai militanti del gruppo militare palestinese un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele alle zone sotto il controllo del gruppo, riporta Axios.

L'obiettivo sarebbe quello di stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della zona controllata da Israele che ieri ha ricevuto i corpi di altri due ostaggi da parte del movimento: sono Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch, 25. Nella Striscia rimangono i corpi di 11 ostaggi deceduti.

E sempre giovedì i media hanno parlato di due nuovi raid aerei israeliani nel sud della Striscia, malgrado il ripristino del cessate il fuoco seguito alla notte di sangue fra martedì e mercoledì con un tragico bilancio di oltre 100 morti, fra cui decine di bambini.