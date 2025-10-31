Guerra a Gaza, news in diretta: Usa offrono a Hamas passaggio sicuro fuori da aree controllate da Israele. Identificati due ostaggi

Le notizie in diretta di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla guerra a Gaza e sulla fragile tregua tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti avrebbero offerto ai militanti del gruppo militare palestinese un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele alle zone sotto il controllo del gruppo, riporta Axios.
L'obiettivo sarebbe quello di stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della zona controllata da Israele che ieri ha ricevuto i corpi di altri due ostaggi da parte del movimento: sono Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch, 25. Nella Striscia rimangono i corpi di 11 ostaggi deceduti.
E sempre giovedì i media hanno parlato di due nuovi raid aerei israeliani nel sud della Striscia, malgrado il ripristino del cessate il fuoco seguito alla notte di sangue fra martedì e mercoledì con un tragico bilancio di oltre 100 morti, fra cui decine di bambini.
Guterres (Onu): "Israele e Hamas rispettino gli accordi"
Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, vuole vedere a Gaza le parti "fare tutto il possibile per rispettare i propri impegni previsti dall'accordo di cessate il fuoco".
Parlando della restituzione dei corpi degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, il portavoce dell'Onu ha ricordato che le Nazioni Unite "non sono tra le parti che stanno mediando questo accordo".
"Lasciamo ai mediatori – ha aggiunto – il compito di decidere quali passi successivi intraprendere. Tuttavia, li incoraggiamo a fare tutto il possibile per trovare soluzioni pratiche che permettano di attuare pienamente le condizioni del cessate il fuoco".
Programma alimentare mondiale: "Al via gli aiuti a Gaza"
Il Programma alimentare mondiale ha annunciato la riattivazione dei suoi canali di distribuzione a Gaza. Oltre mezzo milione di persone, ha dichiarato il portavoce Onu, ha ricevuto assistenza alimentare attraverso 43 punti di distribuzione generali.
"Si tratta – ha aggiunto – di un aumento significativo, anche se copre ancora solo circa il 35% dell'obiettivo mensile di 1,6 milioni di persone".
In un post sui social media, il Programma alimentare mondiale ha sottolineato che "i pacchi alimentari familiari sono una ancora di salvezza e che ripristinare l'accesso al cibo essenziale è fondamentale".
Media: "Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele"
Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Lo riporta Axios citando alcune fonti.
La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì 29 ottobre dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza.
Pur esprimendo pubblicamente il proprio appoggio per gli ultimi raid di Israele, il presidente Usa Donald Trump dietro le quinte si sarebbe lamentato, definendo l'attacco sproporzionato.
