Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, Hamas rifiuta tregua di una settimana, UNHCR: “Israele responsabile di uccisioni sommarie di palestinesi”

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti da Gaza sul conflitto israelo-palestinese: Hamas ha rifiutato la proposta israeliana sulla una tregua e non accetterà un accordo fino a quando la pausa dei combattimenti non sarà effettiva. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'intelligence egiziana. Secondo quanto riferito, l'offerta di Tel Aviv prevedeva una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhchr) ha affermato di aver ricevuto informazioni "inquietanti" secondo cui le Forze di difesa israeliane (Idf) avrebbero ucciso sommariamente almeno 11 uomini palestinesi davanti ai loro familiari a Gaza.

Ultime notizie sulla guerra tra Hamas e Israele e approfondimenti sul conflitto in Palestina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

26 minuti fa 08:37 OMS: "Preoccupati per malattie, fame e mancanza di igiene a Gaza" Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha espresso preoccupazione per la "combinazione" di malattie, fame e mancanza di igiene nella Striscia di Gaza, che ha portato la popolazione a sperimentare "tassi alle stelle" di infezioni e focolai di malattie. "Sono profondamente preoccupato per la combinazione tossica di malattie, fame e mancanza di igiene e servizi igienico-sanitari che le persone a Gaza devono affrontare in questo momento. La fame indebolisce le difese del corpo e apre la porta alle malattie. Gaza sta già sperimentando tassi alle stelle di epidemie di malattie infettive", ha affermato via social. A cura di Davide Falcioni 55 minuti fa 08:08 Almeno 24 palestinesi uccisi nella notte a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza Almeno 24 palestinesi sono morti durante la notte a causa dei bombardamenti dell'esercito israeliano contro la città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 55 morti. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno attaccato numerose abitazioni ed altri edifici intorno all'ospedale europeo della città, utilizzando l'aviazione e l'artiglieria. Il bilancio delle vittime, secondo le autorità della Striscia, è salito a 20mila. Inoltre, fonti locali consultate dalla stessa agenzia hanno denunciato l'uso di fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano contro un mercato a Jabalia, nel nord dell'enclave. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:25 Macron: "Combattere il terrorismo non significa spianare Gaza" Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che combattere il terrorismo non significa "spianare Gaza", riferendosi alla risposta di Israele dopo l'attacco senza precedenti dei militanti di Hamas il 7 ottobre scorso. "Non possiamo lasciare che si radichi l'idea che una lotta efficace contro il terrorismo implica che Gaza sia spianata o che siano attaccate indiscriminatamente le popolazioni civili", ha precisato Macron all'emittente France 5. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:12 Hamas ha rifiutato una proposta di tregua di una settimana Hamas ha rifiutato la proposta di Israele sulla una tregua e non accetterà un accordo finché la pausa dei combattimenti non sarà effettiva. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti dell'intelligence egiziana. Secondo quanto riferito, l'offerta israeliana prevedeva una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:11 UNHCR: "Israele responsabile di uccisioni sommarie di palestinesi davanti ai loro familiari" L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhchr) afferma di aver ricevuto informazioni "inquietanti" secondo cui le forze armate israeliane avrebbero ucciso sommariamente almeno 11 palestinesi davanti ai loro familiari a Gaza. Un dossier dell'Unhchr citato dai media internazionali afferma che l'episodio sarebbe avvenuto due giorni fa nel quartiere di Al Remal a Gaza City, "sulla scia di precedenti accuse riguardanti il deliberato attacco e l'uccisione di civili per mano delle forze israeliane". I soldati israeliani avrebbero circondato e fatto irruzione in un edificio dove diverse famiglie si erano rifugiate quella notte. Secondo i testimoni, le truppe israeliane avrebbero "separato gli uomini dalle donne e dai bambini, e poi hanno sparato uccidendo almeno 11 uomini, per lo più tra i 20 e i 30 anni, davanti ai loro familiari", si legge nel rapporto. L'Unhchr afferma di aver confermato gli omicidi, sebbene dettagli e circostanze siano ancora in fase di verifica. L'agenzia ONU avverte che queste accuse "danno l'allarme sulla possibile commissione di un crimine di guerra" e chiede alle autorità israeliane di aprire immediatamente un'indagine indipendente. A cura di Davide Falcioni