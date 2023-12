Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, oggi Assemblea generale ONU: si voterà un nuovo cessate il fuoco umanitario

"Nessuno scambio di prigionieri prima della fine dell'aggressione a Gaza". Ad affermarlo ad Al Jazeera è Osama Hamdan, leader di Hamas in Libano, commentando le indiscrezioni circa il fatto che Israele sarebbe pronto a negoziare per un nuovo rilascio di ostaggi. "La parte israeliana punta, attraverso le continue fughe di notizie, a far fronte alle pressioni interne", ha detto Hamdan all'emittente tv riferendosi a funzionari israeliani anonimi citati dai media che hanno affermato che Israele è disponibile a un nuovo accordo per una tregua per permettere una nuova liberazione di ostaggi. "Le posizioni israeliane su un potenziale accordo sono ad uso interno", aggiunge.