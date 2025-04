Guerra a Gaza, le news in diretta: attacchi israeliani su campi profughi, 25 morti

Attacco aereo israeliano contro le tende che ospitavano gli sfollati nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato la Difesa civile palestinese specificando anche che le vittime sono 25. Si trovano in diverse località. All'Afp il portavoce di una organizzazione di soccorso, Mahmoud Bassal, ha precisato che: "Almeno 16 persone sono state uccise, per lo piu' donne e bambini, e altre 23 sono rimaste ferite in seguito all'attacco diretto di due missili israeliani su diverse tende che ospitavano famiglie sfollate nella zona di Al-Mawasi di Khan Younis, ovvero nel Sud del territorio palestinese".

Non sarebbe stato l'unico attacco: altre sette persone sono morte mentre si trovavano in una tenda di sfollati a Beit Lahia, nella Striscia di Gaza settentrionale. Anche in questo caso "per lo più donne e bambini". Tredici i feriti. E ancora: un padre e suo figlio sono rimasti uccisi e 13 persone sono rimaste ferite in un terzo attacco contro un'altra tenda per sfollati, sempre nei pressi della zona di Al-Mawasi, ha affermato.

9 minuti fa 10:07 Hamas: "Israele usa la carestia come arma, sta bloccando gli aiuti a Gaza" Per Hamas Israele usa la carestia come arma. Il movimento islamista palestinese infatti ha accusato Israele di usare la fame delle persone come arma dal momento che dal 2 marzo ha bloccato l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Questa è la risposta alle dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che ieri ha escluso la possibilità di consentire nuovamente l'ingresso degli aiuti a Gaza. Hamas in una nota aggiunge: "Si tratta di un'ammissione pubblica di aver commesso un crimine di guerra, che comprende l'uso della fame come arma e la negazione di beni di prima necessita' quali cibo, medicine, acqua e carburante a civili innocenti per la settima settimana consecutiva". A cura di Giorgia Venturini 21 minuti fa 09:55 Hamas: "La questione del disarmo non è negoziabile" Mahmoud al Mardawi, alto membro dell'ufficio politico di Hamas, citato dai media arabi, ha ribadito il rifiuto a negoziare il suo disarmo: "La questione del disarmo non è negoziabile e accetteremo solo un accordo che includa la cessazione della guerra e un ritiro completo" di Israele, ha affermato, aggiungendo che "non c'e' spazio per alcun accordo che sia parziale". A cura di Giorgia Venturini 55 minuti fa 09:21 Onu: "Da fine tregua circa mezzo milione di palestinesi nuovamente sfollati" Da quando è finita la tregua alla striscia di Gaza circa mezzo milioni di palestinesi sono stati nuovamente sfollati. Lo ha riferito Stephanie Tremblay, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, rilevando inoltre che gli aiuti umanitari non entrano nella Striscia di Gaza da circa due mesi a causa degli ostacoli delle autorità israeliane. Lo precisa più volte: "Gli operatori umanitari continuano a incontrare difficolta' nello svolgimento dei loro compiti". Le stime umanitarie infatti nella Striscia di Gaza riportano un dato preoccupante: dal 18 marzo scorso, giorno della ripresa degli attacchi di Israele su larga scala e della rottura della tregua, sono circa mezzo milione di palestinesi nuovamente sfollati. A cura di Giorgia Venturini