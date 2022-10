Governo, Meloni al lavoro sui ministri: leader Fdi non cede su La Russa presidente del Senato, oggi vertice con Salvini e Berlusconi. Le news di oggi

Oggi in programma un altro vertice del centrodestra per definire la squadra dei Meloni lo ha annunciato ieri sera: "Penso ci vedremo nella giornata di domani (oggi ndr). Stiamo lavorando, non vedo grandi problemi". E in un tweet risponde alle critiche della stampa sulle presunte difficoltà nella formazione del nuovo governo: "Sento noti ‘giornalisti' dire scandalizzati che ‘Giorgia Meloni non è ancora riuscita a formare il governo, mentre Draghi ci ha messo solo dieci giorni'. Vale la pena di ricordare a questi professionisti dell'informazione che il Presidente della Repubblica non ha ancora dato l'incarico ad alcuno e nessuno può oggi formare un governo" aggiunge. "Se e quando riceveremo l’incarico, state tranquilli che non perderemo un minuto".

Domani, giovedì 13, le Camere saranno convocate per la prima seduta della XIX legislatura, per eleggere i nuovi presidenti. Meloni continua a spingere per Ignazio La Russa alla guida del Senato, mentre la Lega vorrebbe Roberto Calderoli. A Palazzo Madama servirebbero 104 sì per eleggere subito il nuovo presidente, e non è escluso quindi che già domani possa esserci una fumata bianca.

L'opposizione si spacca sulle piazze per la pace. Il Pd sarà domani davanti all'ambasciata russa a Roma, per un sit-in a sostegno dell'Ucraina, mentre il leader del M5s ha già detto che non intende partecipare, rilanciando la manifestazione nazionale della società civile a novembre, senza bandiere e senza colori politici.