Sondaggi, gli italiani non vogliono che Matteo Salvini faccia il ministro dell’Interno Secondo un sondaggio di IndexResearch, il 63,4% degli italiani dice di non volere che Matteo Salvini torni al Viminale nel prossimo governo di centrodestra.

A cura di Tommaso Coluzzi

Matteo Salvini di nuovo al Viminale? No grazie. A rispondere alla domanda sono i cittadini italiani, interpellati per un sondaggio realizzato da IndexResearch per la trasmissione Piazza Pulita. Secondo la rilevazione, infatti, un ritorno del segretario della Lega al ministero dell'Interno non sarebbe particolarmente apprezzato dai cittadini: due su tre non lo vogliono nuovamente al Viminale. Precisamente il 30,6% risponde sì alla domanda posta dai sondaggisti, mentre il 63,4% risponde no. È un dato molto rilevante, considerando i risultati delle ultime elezioni politiche che hanno visto il trionfo del centrodestra. In sostanza anche tra gli elettori della stessa coalizione Salvini non è visto poi così di buon occhio.

Nel centrodestra, però, la questione della spartizione dei ministeri sta diventando quasi un caso. I retroscena che escono in continuazione tutto mostrano tranne che una coalizione unita. Secondo un altro sondaggio – Radar di Swg-, infatti, il 46% crede che emergano diversi contrasti tra i partiti del centrodestra, ma anche che Meloni riuscirà a gestirli. Il 34%, invece, pensa che questi stessi contrasti saranno talmente forti da rendere la formazione del governo travagliata. Solo il 20% pensa che nella coalizione di centrodestra ci sia molta coesione e spirito di collaborazione.

Un'altra grande polemica riguarda i ministri tecnici: chi ne vuole, chi non ne vuole, chi rifiuta da tecnico (o almeno così viene riportato). Secondo gli italiani l'apporto di tecnici al governo sarebbe positivo: il 64% ne vedrebbe bene alcuni nell'esecutivo di Meloni, a patto che siano pochi; solo il 17% dice che ne vorrebbe molti, mentre il 19% dice che non ne vorrebbe nessuno.

Quanto alla prospettiva del nascente governo Meloni, gli italiani sono abbastanza convinti: durerà. Il 25% – uno su quattro – pensa che arriverà a fine legislatura, mentre il 31% crede che durerà a lungo ma non per tutti e cinque gli anni. Il 26%, infine, risponde secco: durerà poco.