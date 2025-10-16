Gaza, news in diretta: Trump: “Se Hamas non rispetta gli accordi Israele può attaccare”, valico di Rafah ancora chiuso

Le notizie di oggi 16 ottobre da Gaza e Israele: dopo l'accordo di cessate il fuoco e la liberazione dei 20 ostaggi israeliani ancora in vita. Il valico di Rafah, tra Gaza e il Sinai, è rimasto chiuso per il secondo giorno consecutivo, nonostante l’accordo di cessate il fuoco. Israele ha deciso la misura accusando Hamas di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi morti: "Sarà riaperto, ma non sappiamo quando. Aiuti non passeranno da lì".

Donald Trump ha dichiarato di poter autorizzare Netanyahu a riprendere le operazioni militari se Hamas non rispetterà l’intesa. Il movimento palestinese sostiene di aver consegnato tutti i corpi disponibili e di cercare gli altri. L’Italia prepara un ospedale da campo e alloggi per famiglie a Gaza. Un consigliere Usa conferma l’impegno di Hamas ma segnala delusione per la restituzione parziale dei corpi. C'è un aggiornamento al piano degli USA per la pace: "I palestinesi resteranno nella Striscia durante la ricostruzione".