Elezioni politiche 2022, ultime notizie: i leader chiedono a Draghi un intervento sulle bollette, Meloni rilancia il blocco navale

Il governo affronterà il tema del caro-energia, come se non fosse dimissionario: lo conferma il ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, della Lega, intervistato dal Corriere della sera: "Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri" e "bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo governo. Sarebbe un disastro economico e sociale". "Rischiamo – sottolinea – di avere bollette insostenibili. Il problema nasce da prima della guerra, ma la guerra l'ha esasperato. Per moltissime imprese italiane sta venendo meno la convenienza a riaprire", ricorrendo alla cassa integrazione. "Non si tratta di fare spesa allegra, ma di pagare danni di guerra indiretti al sistema produttivo, dopo la decisione di aprire un conflitto commerciale con la Russia". La questione andrebbe affrontata a monte: "Oggi il prezzo del gas è legato al Ttf di Amsterdam, un piccolo mercato speculativo che Vladimir Putin si diverte a far impazzire. Questo è un finto sistema di mercato, così come lo è l'ostinazione in Europa nel tenere il prezzo dell'elettricità agganciato a quello del gas benché tanta energia elettrica sia prodotta da altre fonti molto meno costose. Questi sono sistemi concepiti per funzionare in tempo di pace, non di guerra. Perciò l'Italia chiede un tetto europeo al prezzo del gas e di sganciare quest'ultimo dalle tariffe elettriche". Si dice pessimista sul tetto, mentre "ci sono aperture da parte tedesca per liberare i prezzi dell'elettricità da rinnovabili, molto più bassi, da quelli del gas. Ne ho parlato di recente anche con Robert Habeck, il ministro dell'Economia di Berlino. Mi pare ci si possa lavorare".