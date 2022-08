Elezioni politiche 2022, ultime notizie: scoppia il caso Russia, M5s pubblica la lista di tutti i candidati

Giuseppe Conte si candida alla Camera come capolista del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali in 4 regioni: Lombardia, Puglia, Sicilia e Campania. Nello specifico, il presidente M5s è candidato in Lombardia 1-01, in Lombardia 1 – 02, in Campania 1 – 01, in Puglia – 01 e in Sicilia 1 – 01. Lo si apprende dalle liste dei candidati M5s che sono state pubblicate sul sito del Movimento questa notte. Mancano ancora i candidati nei collegi uninominali.